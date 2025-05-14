Фон дер Ляйен заявила о включении 189 танкеров в 17-й пакет санкций против РФ
В 17-й пакет антироссийских санкций вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Об этом 14 мая сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы включили в список еще 189 судов, чтобы ударить по российскому экспорту энергоносителей», — написала она на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Таким образом, внесенным в черный список танкерам запретят входить в порты ЕС. Европейскому бизнесу же запретят любые транзакции с этими судами.
О согласовании послами стран ЕС нового 17-го пакета санкций против сообщалось ранее в этот день. Тогда же появилась информация, что послы из Венгрии и Словакии подержали новый 17-й пакет санкций из-за его относительной слабости.