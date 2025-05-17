Завтра туриста: подготовка к сезону походов обойдется в 22 тыс. рублей

Минимальный набор туриста перед нынешним сезоном активного отдыха обойдется более чем в 22 тыс. рублей , подсчитали аналитики. В эту сумму входит покупка палатки, спальника, складного стола и «набора для выживания», состоящего из ножа, спичек и нескольких необходимых инструментов. Спрос на такие товары в этом году превышает прошлогодний на 30–40%, а в некоторых категориях и вовсе вырос в три-четыре раза. Походы организуют во всех регионах, но среди наиболее популярных направлений для такого туризма в этом году — Крым, Кавказ, Алтай, Камчатка и Карелия. Если самостоятельного туристического опыта не хватает или хочется определенного уровня комфорта, лучше выбрать организованный тур, полагают эксперты.

Сколько тратят на активный отдых

Россияне в этом году скупают товары для активного отдыха и туризма — спрос на них вырос на 30–40% , следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Минимальный туристический набор, состоящий из палатки, спального мешка, раскладного стола и «набора для выживания» (компактный комплект инструментов из ножа, спичек, крючков и т.п.), весной этого года обходится в среднем в 22,5 тыс. рублей. Это на 15% выше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики.

Фото: Global Look Press/Robert Haasmann

Самая дорогая позиция — палатка. Она обходится в 11 тыс., что на 20% выше, чем в прошлом году. А покупают их на 31% чаще. На спальный мешок тратят в среднем 3,6 тыс. рублей (+17% к прошлому году), число покупок выросло на 40%. На трекинговые ботинки тратят в среднем 7,1 тыс. рублей (+10%) и покупают чаще на 6%.

— Традиционно начало весны становится периодом активных покупок туристического снаряжения — любители походов заранее готовятся к открытию сезона. Однако в этом году спрос оказался заметно выше обычного: теплая весна побудила многих начать сборы заранее, — указали аналитики «Чек Индекса».

Этой весной покупатели чаще выбирали товары более высокого ценового сегмента, что отразилось на размере среднего чека, отметили они. Тренд, по их мнению, связан с несколькими факторами. Это и увеличение числа поклонников самостоятельного туризма, которые основательно подходят к подготовке, и рост популярности онлайн-шопинга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Рост реальных располагаемых доходов и ранняя весна не только стимулировали спрос, но и скорректировали потребительские привычки, сместив акцент на качество и цифровые каналы покупок , — добавили они.

Какое снаряжение покупают онлайн

Более половины продаж в категории снаряжения для туризма и активного отдыха приходится на интернет-заказы, отметили в «Чек Индексе».

Продажи снаряжения для похода на марктеплейсах выросли год к году на 51%, подсчитали аналитики Moneyplace (входит в экосистему решений для бизнеса «Контур»). По отдельным категориям товаров, таких как походные души и трекинговая обувь продажи выросли в 3–4 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Также большим спросом среди туристических товаров пользуются мультитулы, туристические ножи и фонари. Выросли продажи палаток, трекинговых палок, — сообщила аналитик Moneyplace Анастасия Романова. — Основная категория затрат — рюкзак с палаткой и ковриком, трекинговая обувь и ветровка, трекинговые палки, хороший фонарь, походный душ и гамаши.

Также в рюкзаке туриста, по ее словам, всегда должны быть мультитул или нож, походная посуда с портативной газовой плитой, пауэрбанк. Стоимость стартового снаряжения для трекинга и пешего туризма она оценила в сумму от 35 тыс. рублей. Эта на 20% выше, чем в прошлом году.

За первые две недели мая рост спроса на товары для туризма на Ozon увеличился в 1,4 раза год к году, сообщили «Известиям» в пресс-службе марктеплейса. В топе покупок палатки и туристическая мебель, налобные фонари, туристические коврики.

В пресс-службе Wildberries также подтвердили рост продаж товаров для туризма и кемпинга. По сравнению с апрелем-маем прошлого года оборот палаток вырос на 30%, наборов кемпинговой мебели — на 14%, туристических ковриков — на 8%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Чтобы не остаться голодными в походе, россияне закупились термосами, шампурами и мангалами, наборами туристической посуды. Также выросли продажи туристических газовых плит, фонариков и удочек, — указали там.

В апреле этого года россияне на 20% чаще искали на платформе товары для туризма и отдыха в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Авито».

— В лидерах по росту спроса надувные матрасы — год к году пользователи платформы интересовались ими в пять раз чаще. На втором месте — налобные фонарики, надувные палатки и кресла-шезлонги — количество запросов выросло более, чем в три раза. На третьем месте — палатка на крышу автомобиля. Пятерку популярных товаров замыкают навигаторы, — подсчитали в компании.

Куда едут туристы

Спрос на активный отдых и туризм ежегодно растет на 10–15% , оценил эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель туроператора «Странник» Николай Хоруженко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Люди открывают для себя формат отдыха , когда они не просто лежат на пляже у бассейна или едут на автоэкскурсию, а именно ходят в трекинги, исследуют разные локации, — отметил он.

Среди наиболее популярных направлений для такого отдыха он назвал Крым, Кавказ, Алтай, Камчатку и Карелию.

— Существует миф, что сходить в поход — это очень дешево, но это возможно, только если ты сам умеешь это делать или идешь с турклубом, добираешься на электричке или отправляешься пешком , — подчеркнул эксперт.

Когда речь идет о коммерческих походах, важную роль играет качество услуг, добавил он. Это вкусное и разнообразное питание, хорошие палатки, профессиональные гиды, причем не один, а несколько на группу.

— Всё это стоит денег, и цена такого похода уже сопоставима с программой проживания на базе с удобствами в номере и однодневными походами, — пояснил Николай Хоруженко. — Люди всё чаще предпочитают не тащить на себе снаряжение, не ночевать в палатках, а немного переплатить за теплый номер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пешие туры и походы организуют практически в каждом регионе страны, от побережья Калининградской области до горных районов Дальнего Востока, добавила руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью «Турслет» Ксения Андрианкова. Основную аудиторию, по ее словам, составляют туристы в возрасте от 25 до 45 лет. Это как самостоятельные путешественники, так и участники организованных программ.

— Стоимость пятидневного пешего тура по Байкалу начинается от 37 тыс. рублей на человека, включая питание по программе, а также закупку продуктов и заброску их к началу маршрута, проживание на базах отдыха по программе при 3–4 местном размещении, встречу и трансферы, услуги гида, котловое снаряжение и аптечку, оплату за посещение национального парка, экскурсии, входные билеты в музеи, — отметила она.

Восьмидневный тур в Адыгею обойдется примерно в 75 тыс. рублей на человека. В эту сумму входит проживание на базе отдыха в горах, трехразовое комплексное питание, транспорт внутри маршрута, посещение термальных источников, услуги инструкторов, аренда необходимого снаряжения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

За семидневный пеший тур на Кавказ к вулкану Кестантытау придется выложить от 120 тыс. рублей на человека, а за большое путешествие через весь Алтай на 14 дней — от 151,6 тыс. рублей на человека.

— Все авиаперелеты и железнодорожные билеты до точки начала программ и в обратном направлении оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсионных туров не входят, — напомнила Ксения Андианкова.

Важную роль должна играть безопасность похода, подчеркнул Николай Хоруженко. Если собственного опыта недостаточно, следует обратиться к профессиональным инструкторам или организаторам, которые подготовят всё надлежащим образом.