Реклама
Прямой эфир
Мир
Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле
Спорт
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили дело о хищении 96 млн рублей у Мариинского театра
Мир
Белоусов заявил о необходимости укрепления оборонного пространства с Белоруссией
Общество
В Кузбассе организовали доследственную проверку после отключения электричества
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Вольное Поле ДНР
Мир
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле
Мир
Песков указал на трудности возобновления Совета Россия – НАТО из-за действий альянса
Мир
На Украине предупредили о возможных нападениях на депутатов рады
Политика
В Кремле указали на получение информации от делегации в Стамбуле в онлайн-режиме
Пресс-релизы
22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
Общество
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших после взрыва на заводе в Башкирии
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Мир
Глава минобороны Украины заявил о готовности к прекращению огня
Общество
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения информационной безопасности
Мир
Фидан заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине после переговоров
Армия
Минобороны РФ показало кадры боевой работы в ходе освобождения Вольного Поля в ДНР

Политолог назвал Байдена и Харрис лидерами прошлого

Политолог Васильев: Байден и Харрис — лидеры прошлого
0
EN
Фото: Global Look Press/SAUL LOEB/Keystone Press Agency
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экс-президент США Джо Байден и бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис являются лидерами прошлого, Демократической партии США требуется новый сильный лидер. Об этом 16 мая «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Ранее в этот день газета The Financial Times (FT) сообщила, что в Демократической партии считают необходимым для бывшего президента США избегать публичных выступлений на фоне появления новых сведений о проблемах с его когнитивными способностями.

«На сегодняшний день и Байден, и Харрис, что бы там ни говорили, считаются главными виновниками поражения демократов на президентских выборах 2024 года. Именно они вернули Трампа, что называется, в политическое поле. Вместо того, чтобы показать, что Трамп уже отыгранная карта», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что демократам важно сейчас найти сильного политического лидера, но вместо этого Байден и Харрис пытаются исправить свои ошибки.

«Должны появиться лидеры будущего. А появляются Байден и Харрис, лидеры прошлого. Это создает впечатление, что Демократическая партия живет всё время в прошлом. Они (Байден и Харрис. — Ред.) — несписанный актив Демократической партии. И вот именно это сегодня и предопределяет эти заявления. Если бы у демократов действительно были бы сильные лидеры, то, может быть, и у Байдена с Харрис не было бы позыва очень так активно сейчас выступать», — заключил Васильев.

Вред какой-то: как США при Байдене наживались на Европе
И зачем американский президент на излете срока отправился в Берлин

Байден беседе с телеканалом ABC News 9 мая категорично отверг слухи об ослаблении своих когнитивных способностей. Он напомнил, что в течение всего президентского срока на него обрушилось множество проблем, начиная с COVID-19.

13 мая газета The New York Post (NYP) сообщила, что Байден уже на середине своего срока забывал имена помощников, с которыми работал много лет. В тот же день издание Axios сообщало, что помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность использования инвалидного кресла политиком в случае его победы на прошедших в ноябре 2024 года выборах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025