Политолог назвал Байдена и Харрис лидерами прошлого

Экс-президент США Джо Байден и бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис являются лидерами прошлого, Демократической партии США требуется новый сильный лидер. Об этом 16 мая «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Ранее в этот день газета The Financial Times (FT) сообщила, что в Демократической партии считают необходимым для бывшего президента США избегать публичных выступлений на фоне появления новых сведений о проблемах с его когнитивными способностями.

«На сегодняшний день и Байден, и Харрис, что бы там ни говорили, считаются главными виновниками поражения демократов на президентских выборах 2024 года. Именно они вернули Трампа, что называется, в политическое поле. Вместо того, чтобы показать, что Трамп уже отыгранная карта», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что демократам важно сейчас найти сильного политического лидера, но вместо этого Байден и Харрис пытаются исправить свои ошибки.

«Должны появиться лидеры будущего. А появляются Байден и Харрис, лидеры прошлого. Это создает впечатление, что Демократическая партия живет всё время в прошлом. Они (Байден и Харрис. — Ред.) — несписанный актив Демократической партии. И вот именно это сегодня и предопределяет эти заявления. Если бы у демократов действительно были бы сильные лидеры, то, может быть, и у Байдена с Харрис не было бы позыва очень так активно сейчас выступать», — заключил Васильев.

Байден беседе с телеканалом ABC News 9 мая категорично отверг слухи об ослаблении своих когнитивных способностей. Он напомнил, что в течение всего президентского срока на него обрушилось множество проблем, начиная с COVID-19.

13 мая газета The New York Post (NYP) сообщила, что Байден уже на середине своего срока забывал имена помощников, с которыми работал много лет. В тот же день издание Axios сообщало, что помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность использования инвалидного кресла политиком в случае его победы на прошедших в ноябре 2024 года выборах.