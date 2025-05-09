Байден опроверг слухи о снижении своих когнитивных способностей

Бывший президент США Джо Байден категорично отверг слухи об ослаблении своих когнитивных способностей. Об этом 9 мая он заявил в беседе с телеканалом ABC News.

«Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы это подтвердить», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Байден вспомнил, что в течение всего президентского срока на него обрушилось множество проблем: начиная от последствий пандемии COVID-19 и заканчивая решением проблем, которые, якобы, оставил после своего первого президентского срока действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Бывшая первая леди США Джилл Байден поддержала мужа в эфире телеканала. Она сообщила, что, выступая на публике, ее супруг был искренним.

Первое выступление Байдена после ухода с поста президента США состоялось 15 апреля и сопровождалось множественными ошибками. Бывший президент говорил о важности сохранения существующей системы, но, когда погрузился в воспоминания, стал допускать неловкие высказывания и совершать оговорки.