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Байден продолжает совершать ошибки в выступлениях на публике. Что нужно знать

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США
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Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski
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Бывший президент США Джо Байден снова оконфузился в одном из своих последних публичных выступлений. Речь привлекла внимание прессы, поскольку после ухода с поста Байден выступал очень редко. Помимо этого, стала известна сумма, в которую бывший президент оценивает свои выступления. Почему, несмотря на слабые ораторские способности, Джо Байден до сих пор выходит на публику и значит ли это, что он вернется на политическую арену, — в материале «Известий».

Выставил ценник

• О том, что бывший президент США Джо Байден подписал контракт с агентством по поиску талантов Creative Artist Agency (CAA), американская пресса сообщила 3 февраля. С этим агентством также сотрудничали бывший президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. У Байдена уже был контракт с CAA с 2017 по 2020 год, после завершения его работы на посту вице-президента: тогда он опубликовал свои мемуары и запустил 42-дневный книжный тур.

• Джо Байден оценивает свои выступления в $300 тыс., на четверть меньше, чем стоили выступления Барака Обамы после его ухода с поста в 2017 году. В случае поездки Байдену также потребуется частный самолет и средства на обеспечение пятерых сотрудников. Несмотря на «скидку» агентство испытывает сложности с бронированием выступлений бывшего президента США, поскольку публичные речи и раньше давались ему не очень хорошо.

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• Первые выступления Байдена не вызвали интереса прессы: 15 марта он произнес речь на конференции Национальной модели школы ООН (NHSMUN), а 4 апреля посетил Международное братство электриков и стал его почетным членом. Но его выступление на конференции адвокатов, консультантов и представителей инвалидов (ACRD) в Чикаго и последовавший визит в Гарвардский университет не прошли незамеченными для публики. Байден выбрал политически удобный момент, когда из-за действия тарифов вину за состояние экономики американцы начали возлагать на Трампа, а не на предыдущего президента.

Неловкие моменты

• Речь Байдена на конференции ACRD проходила в организованный Демократической партией «день действий по спасению социального обеспечения» 15 апреля. Бывший президент говорил о важности сохранения существующей системы, но, когда погрузился в воспоминания, допустил неловкое высказывание о том, как после переезда в штат Делавэр впервые увидел «цветных детей». По словам Байдена, ранее он никогда их не видел.

• Джо Байден поддержал Гарвардский университет 17 апреля в решении сопротивляться требованиям администрации Трампа, но не ответил на вопрос о том, стоит ли президенту университета оспорить решение Белого дома в суде. «Я думаю, Гарвард должен просто делать то, что он делает, — помогать всем», — ответил Байден. В своей речи он также ошибочно называл Украину Ираком, пока его не поправили. При этом на улице Байдена ждали протестующие студенты, которые назвали его «очередным организатором геноцида» палестинского народа.

• За время своего президентства Джо Байден прославился ляпами в публичных высказываниях. В сентябре 2022 года на мероприятии в Вашингтоне он обратился к нескольким членам конгресса, включая члена палаты представителей Джеки Валорски, погибшую месяцем ранее. «Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, включая занимающих выборные должности членов обеих партий, таких как член палаты представителей [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, член палаты представителей Джеки — вы здесь? Где Джеки? — Я думаю, она собиралась быть здесь», — сказал президент. Валорски погибла в ДТП. Байден, естественно, выразил свои соболезнования и дал указание приспустить флаги в Вашингтоне в ее честь.

• В том же году во время своего первого визита в Израиль Байден перепутал слова honor (уважать, славить) и horror (ужас). В присутствии руководителей еврейского государства он сказал: «Я снова вернусь на священную землю Яд ва-Шем, чтобы почтить память 6 млн еврейских жизней, украденных во время геноцида, и продолжить — а мы должны делать это каждый день — продолжить рассказывать, что тогда было, чтобы помнить правду и славить холокост …. Вернее, помнить ужасы Холокоста, почитать тех, кого мы потеряли, и никогда не забывать этот урок».

• В октябре 2022 года, выступая в Колорадо, Байден сообщил, что его сын Бо «погиб в Ираке». Несмотря на то, что Джозеф Байден III, которого чаще звали именно Бо, действительно был военным и в 2008–2009 годах служил в Ираке, умер он в звании майора в 2015-м — правда не на поле боя, а от опухоли головного мозга. В нескольких интервью престарелый лидер нации уже даже не мог вспомнить и год кончины своего старшего сына.

• В 2008 году, баллотируясь в вице-президенты во время предвыборной кампании в Миссури, Байден попросил встать парализованного сенатора из законодательного собрания штата Чака Грэма. Грэм страдает параличом нижних конечностей после автомобильной аварии, в которую он попал в возрасте 16 лет. «Встань, Чак, дай им увидеть тебя», — сказал Байден, но вскоре опомнился. «О, Бог любит тебя, о чем я говорю. (…) Вот что я тебе скажу, приятель, ты заставляешь всех остальных встать», — добавил он.

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• Расписывая свои якобы успешные контакты с Си Цзиньпином, Байден говорил о том, что проехал «вместе с китайским лидером 17 тыс. миль». Встречи и переговоры двух политиков, безусловно, проводились. Однако для того, чтобы преодолеть такое расстояние, им бы пришлось буквально вместе отправиться в путешествие через половину Земли.

Зачем Байден выступает

• Для Байдена публичные выступления — это в первую очередь возможность монетизировать статус. Несмотря на то что Байден не очень успешен как оратор, быть американским президентом означает являться участником узкого клуба. Даже бывшие лидеры США представляют собой влиятельную политическую силу и выражают мнение десятков миллионов американцев. Публичное появление такой фигуры — это всегда событие, поэтому продажа билетов на выступление обеспечивает высокие гонорары.

• Несмотря на то что Байден не скрывал намерения вернуться в политику, для демократов он «токсичный актив». Хотя некоторые коллеги Байдена по партии считают, что он может заработать политические очки на контрасте с Трампом, многие демократы считают именно Байдена и его неубедительное президентство причиной победы Трампа.

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