NYP узнала о провалах в памяти у Байдена в середине президентского срока
Бывший президент США Джо Байден уже на середине своего срока забыл имена помощников, с которыми работал много лет. Об этом 13 мая сообщила газета New York Post (NYP).
По данным издания, в 2022 году экс-глава Белого дома не смог вспомнить имя своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а однажды назвал PR-сотрудницу вице-президента Кейт Бедингфилд прессой, забыв и ее имя.
«Салливан впервые пришел работать на Байдена в 2013 году, а Бедингфилд начала работать с вице-президентом в 2015 году», — уточняет NYP.
Байден беседе с телеканалом ABC News 9 мая категорично отверг слухи об ослаблении своих когнитивных способностей. Он вспомнил, что в течение всего президентского срока на него обрушилось множество проблем, начиная от последствий пандемии COVID-19.