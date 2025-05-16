WP раскрыла стоимость масштабного военного парада в Вашингтоне в июне

Масштабный военный парад, который запланирован в Вашингтоне на июнь, будет стоить около $25-45 млн. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила газета The Washington Post (WP).

«Парад будет включать десятки боевых самолетов, сотни армейских транспортных средств и тысячи солдат со всей страны, которые будут спать в правительственных зданиях в центре города», — говорится в материале.

Парад, посвященный 250-летию армии США, пройдет 14 июня, в тот же день, когда президенту страны Дональду Трампу исполнится 79 лет, уточнила газета.

1 мая, президент США объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября –— Днем победы в Первой мировой. По словам главы государства, именно Штаты выиграли обе войны. А факт, что в стране не празднуются «ее победы», Трамп объяснил отсутствием знающих, как это делать, лидеров.