Больше СОИ: Трамп хочет потратить рекордную сумму на оборону

Администрация Дональда Трампа обнародовала проект бюджета на следующий год. Приоритет — армия и безопасность. Если конгресс одобрит этот план, военные расходы впервые в американской истории превысят $1 трлн. Все остальные сферы — от экологии до образования — ждут серьезные сокращения. Без финансирования могут остаться даже международные организации, включая ООН. Подробности — в материале «Известий».

Предложение Трампа

«Никто ранее не видел ничего подобного. <...> Мы очень экономим, но армия — это то, что нам действительно нужно строить», — заявил американский лидер перед тем, как отправить в конгресс проект федерального бюджета на 2026 финансовый год (он начинается 1 октября).

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Белый дом заложил на оборонные расходы $1,01 трлн, что на 13% больше, чем в 2025-м, и теперь составляет 3,2% ВВП страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

$961 млрд из этой суммы получит Пентагон — это на $84 млрд больше, чем планировала администрация Джо Байдена в прошлом году. Министр обороны Пит Хегсет поспешил заверить, что на этот раз деньги потратят «с умом».

Пока это не закон, а скорее пожелания администрации, но учитывая, что республиканцы, хотя и с небольшим перевесом, контролируют обе палаты, у президента есть шанс протолкнуть солидную часть своих инициатив.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что такой рост расходов на оборону сопоставим с тем, что был инициирован при Рональде Рейгане. В частности, деньги планируется потратить на модернизацию ядерных вооружений, судостроение, повышение зарплат военнослужащим (на 3,8%), а также создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая «должна защитить всю территорию страны». Традиционно продемократический CNN в марте сообщал, что эксперты считают данный проект очень дорогим и довольно бесполезным.

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Помимо этого, президент планирует сразу на 65% увеличить финансирование министерства внутренней безопасности — до $175 млрд, чтобы усилить контроль на границах или, как говорят в Белом доме, «отражать вторжение».

Решили урезать

Изначально администрация Трампа стремилась к оптимизации в рамках политики максимального сокращения госрасходов, о которой ранее постоянно заявляли президент и его соратник Илон Маск. Однако эта стратегия не коснулась военных статей бюджета.

Накануне Счетная палата США раскритиковала Пентагон за отсутствие прозрачности в операциях — в этих условиях открываются поистине безграничные возможности для растрат и мошенничества. С 2017 по 2024 финансовый год минобороны страны отчиталось о случаях «потерь» на общую сумму около $10,8 млрд.

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Вместе с тем власти планируют урезать финансирование всего, что не связано с армией. Речь идет об экологии и возобновляемой энергетике, науке, образовании и медицине, а также социальных программах. Без денег могут остаться и международные организации. Дональд Трамп планирует сократить внешнюю помощь сразу на 84% — до $9,6 млрд.

В частности, Белый дом намеревается резко уменьшить финансирование Организации Объединенных Наций, считая ее миротворческие операции неэффективными. Для ООН это весьма болезненно — ведь США покрывали почти треть ее миротворческих операций. Но для американского бюджета экономия чисто символическая — $1,61 млрд.

Общее сокращение гражданских расходов составит 22,6%, или $163 млрд. В Белом доме это называют «самым низким уровнем невоенных трат с 2017 года».

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В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп и поддерживающий его предприниматель Илон Маск (ныне глава департамента по эффективности правительства (DOGE), неоднократно обещали кардинально урезать бюджет — сразу на $2 трлн. Однако реальные предложения выглядят куда скромнее — всего $150 млрд, что в 13 раз меньше озвученной ранее суммы.

Демократы в ярости, они называют бюджет «ударом по простым американцам». Но и среди республиканцев есть недовольные. Учитывая шаткость имеющегося у них большинства в конгрессе, Трампу вряд ли удастся протолкнуть все инициативы. Однако общий тренд ясен: армия — в приоритете, остальное — по остаточному принципу. У конгресса впереди еще пять месяцев, чтобы решить, какую из этих идей претворить в жизнь.

Что думают эксперты

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что в Соединенных Штатах есть традиция: когда идет избирательная кампания, любой претендент всегда выступает за сокращение бюджета.

— Это, впрочем, не означает, что потом эти обещания выполняются. Чаще бывает как раз наоборот. В данном случае речь идет о запрограммированных статьях расходов, по которым должно быть увеличение выплат военнослужащим, — главным образом, это пенсионное обеспечение выходящих в отставку солдат и офицеров. Есть и социальные выплаты, которые так или иначе увеличиваются независимо от желания или нежелания руководства Белого дома, — отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Msgt. Zach Sheely/U.S Army

Политолог добавил, что, помимо этого, определенную роль сыграл технократический подход Трампа к внешней и оборонной политике.

— Дональд Трамп, как и многие президенты до него, делает большую ставку на предполагаемое технологическое превосходство США над потенциальным противником. Вот отсюда появляются идеи вроде «Золотого купола», модернизации американских стратегических сил, истребителей шестого поколения и так далее — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что все эти высокотехнологичные проекты, кроме прочего, еще и очень дорогие.

— Всё это, очевидно, утяжеляет военный бюджет. Кроме того, можно предположить, что Трамп хочет таким способом «разогреть» военную промышленность, поскольку она тоже является одним из «локомотивов» реиндустриализации страны. Исходя из того, что рынки у американских оборонных контрактов будут расти по всему миру, торговля оружием будет увеличиваться, — считает аналитик.

Кортунов добавил, что наверняка в предложенный президентом проект в конгрессе внесут поправки, но в целом тенденция к увеличению бюджета сохранится.

Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в разговоре с «Известиями» отметил, что Трамп, как и предшественники на посту, вероятно, оказался недоволен текущим состоянием системы противоракетной обороны (ПРО) США.

— Мы знаем, что американцы уже 20 лет строят так называемую глобальную систему ПРО. В результате сейчас у них есть такая полуэкспериментальная система с очень ограниченными возможностями. Но именно защиты континента от межконтинентальных ракет у них, по сути, нет. Поэтому Трамп и задумал отстраивать ПРО на новом качественном уровне. Для реализации этого проекта нужно опереться на космические средства перехвата. В этом, собственно, главная новость «Золотого купола» и причина, почему его сравнивают с рейгановскими «Звездными войнами», — рассказал эксперт.

Ермаков добавил, что на данный момент «Золотой купол» находится на стадии обсуждения облика системы: Пентагон собирает у представителей ВПК предложения. Поэтому время от времени в СМИ просачиваются отдельные концепты, порой очень экзотичные, порой просто переписанные из 80-х.

— Строительство займет годы. Вряд ли за президентский срок Трампа хоть что-то успеют сделать. Но если этот курс будет выдержан, то получившийся результат в первую очередь может быть эффективен против «младших» ядерных держав. В условиях регионального конфликта система сможет, например, сбивать иранские ракеты, которые будут направлены на Израиль или на американские базы на Ближнем Востоке, — считает младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.