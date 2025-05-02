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Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Трамп: США больше других сделали для победы во Второй мировой войне
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что Соединенные Штаты якобы сделали наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.

«Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы больше, чем любая другая страна», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

В связи с этим заявлением, Трамп объявил 8 мая Днем Победы, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой войне.

По словам главы государства, именно США выиграли обе войны. А факт, что в стране не празднуются «ее победы», Трамп объяснил отсутствием знающих, как это делать, лидеров.

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Ранее, 23 января, ирландский журналист Чей Боуз указал президенту США на ошибку в словах о победе во Второй мировой войне, комментируя его заявление о помощи России Соединенным Штатам в победе над нацистами. Боуз напомнил, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, при этом США в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена.

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