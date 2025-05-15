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В Москве обсудили передовые методики лечения возрастных изменений глаз

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Фото: пресс-служба ФГБНУ «НИИГБ им. М. М. Краснова»
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На V Международном научно-образовательном форуме «Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем» в Москве обсудили способы лечения возрастных изменений глаз.

Ведущие офтальмологи России и специалисты из других стран рассмотрели современные методы диагностики и лечения наиболее распространенных глазных заболеваний у людей пожилого возраста, а также новаторские хирургические методики. Об этом сообщили организаторы.

Старение населения — глобальный тренд, который требует внесения соответствующих корректив в систему здравоохранения, отмечают эксперты. «Пожилого населения по всему миру становится больше за счет высокого уровня медицины и здравоохранения. Поэтому в рамках нашего форума будем обязательно говорить о заболеваниях сетчатки, роговицы, о катаракте, глаукоме, потому что все эти направления относятся именно к заболеваниям пожилого населения», — рассказал доктор медицинских наук, профессор и директор ФГБНУ «НИИГБ им. М. М. Краснова» Юсеф Юсеф.

На форуме речь шла и об использовании искусственного интеллекта и цифровых технологий в офтальмологии. По словам профессора, российские специалисты уже используют ИИ в диагностике, мониторинге и лечении заболеваний сетчатки. Благодаря этим технологиям врачи уже могут поставить точный диагноз и не только.

Подобные передовые медицинские технологии требуют не только внушительной научной базы, но и высококвалифицированного персонала. «Для Министерства науки и высшего образования медицинская наука и медицинское образование являются приоритетами. Поэтому мы всячески способствуем тому, чтобы наши лучшие академические институты выстраивали отношения не только со своими коллегами из ФМБА, Минздрава и любой другой медицинской организации внутри страны, но и с коллегами из-за рубежа. И, конечно, выстраивали очень прочные, содержательные отношения с университетами», отметил на открытии форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Московский форум проводится при поддержке российского Минздрава, Международного общества по кератоконусу и ведущих медицинских вузов страны. Помимо отечественных специалистов, в нем принимают участие эксперты из Израиля, Бразилии, Индии, Египта, Греции, Алжира, Италии, Великобритании, Франции, Казахстана, ОАЭ, Армении и Омана.

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