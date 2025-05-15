Десятилетний мальчик разбил голову при падении с самоката в Подмосковье
Десятилетний мальчик получил тяжелую травму головы при падении с самоката в подмосковном Ступино. Об этом 15 мая сообщил источник «Известий».
«Инцидент произошел 8 мая, но состояние ребенка потребовало госпитализации лишь спустя неделю. Повреждения оказались серьезнее, чем предполагалось изначально», — пояснил собеседник.
По данным источника, мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомами и ссадинами на голове. Проводится проверка.
В Иркутске 27 апреля водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка на самокате. Уточнялось, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Информация о случившемся передана в подразделение по делам несовершеннолетних.