В Иркутске водитель сбил шестилетнего мальчика на самокате

В Иркутске водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка на самокате. Об этом 27 апреля сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

«Вечером 26 апреля вблизи парковочной зоны на улице Байкальской областного центра произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний мальчик. По предварительным данным, дошкольник, находясь без присмотра взрослых, скатился на самокате с пандуса на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Информация о случившемся передана в подразделение по делам несовершеннолетних, добавили в региональном ведомстве.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Амурской области 24 апреля сообщили, что в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta с грузовым автомобилем «Урал» погибли двое взрослых и ребенок. При этом один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.