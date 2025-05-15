В МИД Индии указали на приостановку договора о водах Инда из-за угрозы терроризма
Индийско-пакистанский договор о водах Инда будет приостановлен до тех пор, пока существует угроза трансграничного терроризма. Об этом 15 мая на брифинге сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
«Договор о водах Инда приостановлен и так останется до тех пор, пока трансграничный терроризм со стороны Пакистана не будет надежно и бесповоротно прекращен», — приводит его слова газета The Indian Express.
Министр добавил, что любые переговоры с Пакистаном будут сконцентрированы на обсуждении вопроса терроризма. Он отметил, что у Исламабада есть список террористов, который он должен предоставить, а также это государство должно ликвидировать инфраструктуру террористических группировок.
Газета The Times of India 6 мая сообщила, что Индия приостановила сток воды через плотины Баглихар и Салал на реке Чинаб, что привело к дефициту воды в Пакистане. Издание отметило, что данная мера была принята из-за решения властей приостановить действие договора о водах Инда после террористической атаки в Пахалгаме.
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.