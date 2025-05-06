Реклама
Прямой эфир
Мир
В АдГ призвали Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
В Кремле указали на желание Украины продолжать конфликт
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Экономика
Песков назвал цены на нефть важным фактором для экономики и бюджета России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Мир
Премьер канадской провинции Альберта допустил референдум по отделению от страны
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Общество
Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Авто
Автозавод «Москвич» поднял цены на автомобили
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за нелегальный запуск БПЛА
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Мир
СМИ сообщили об отказе Мерца от проведения второго тура выборов канцлера ФРГ 6 мая
Сюжет:

СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины

Times of India: Пакистан испытывает нехватку воды
0
EN
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Индия приостановила сток воды через плотину Баглихар и Салал на реке Чинаб, в результате это привело к дефициту воды в Пакистане. Об этом 6 мая сообщает газета Times of India.

«С воскресенья власти ограничили потоки через плотины гидроэлектростанций Баглихар и Салал в Джамму на реке Ченаб, которая впадает в Пакистан, что привело к <…> беспрецедентному падению уровня воды», — указано в материале.

Издание отметило, что данная мера произошла из-за решения властей приостановить действия Индского водного договора после террористической атаки в Пахалгаме. По данным источника газеты, Индия закрыла все пять главных ворот плотины Баглихар и ворота плотины Салал ниже по течению.

Совет об опасности: Россия может стать посредником между Индией и Пакистаном
«Известия» также выяснили, как к потенциальной войне относятся обычные граждане

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия с большой тревогой следит за конфликтом между Индией и Пакистаном.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025