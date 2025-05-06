СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины

Индия приостановила сток воды через плотину Баглихар и Салал на реке Чинаб, в результате это привело к дефициту воды в Пакистане. Об этом 6 мая сообщает газета Times of India.

«С воскресенья власти ограничили потоки через плотины гидроэлектростанций Баглихар и Салал в Джамму на реке Ченаб, которая впадает в Пакистан, что привело к <…> беспрецедентному падению уровня воды», — указано в материале.

Издание отметило, что данная мера произошла из-за решения властей приостановить действия Индского водного договора после террористической атаки в Пахалгаме. По данным источника газеты, Индия закрыла все пять главных ворот плотины Баглихар и ворота плотины Салал ниже по течению.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия с большой тревогой следит за конфликтом между Индией и Пакистаном.