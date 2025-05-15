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Заммэра Ликсутов подвел итоги акции к юбилею московского метро

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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Свыше 40 тыс. подарочных наборов раздали юным пассажирам московского метро в ходе акции, приуроченной к юбилею столичной подземки. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что детям вручали подарки, которые пригодятся в учебе. Сувениры с детским персонажем Московского транспорта — Метрошей — можно было получить на 30 стойках «Живое общение». В наборы входили, в частности, брелок с функционалом карты «Тройка», бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцтовары. Также детям вручали развивающие пазлы и мягкие игрушки в виде Метроши.

Данная акция, по словам Ликсутова, стала самой масштабной среди подобных мероприятий, в ходе которых подарки вручали юным пассажирам.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий — например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта», — рассказал Ликсутов.

Персонажи проекта «Московский транспорт. Детям» — Метроша, Речкин и Электробусик — появились в 2023 году. Их главная задача — рассказывать юным пассажирам о правилах поездок и мерах безопасности.

В прошлом году Метроша появился на плакатах проекта «Потерялся — не уходи», запущенного в 2021-м. Сейчас на всех станциях московского метро для детей размещены стикеры с правилами поведения в случае, если они потеряли сопровождающих их взрослых из вида. За три года проект помог найтись нескольким десяткам детей.

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