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Вступившего в «Легион «Свобода России» жителя Подмосковья приговорили к 13 годам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Второй Западный окружной военный суд 15 мая приговорил вступившего в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион «Свобода России» жителя Электростали Сергея Веселова к лишению свободы сроком на 13 лет.

«Назначить Веселову наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима», — процитировало «РИА Новости» решение судьи.

Помимо этого, ему также запрещено создавать страницы в интернете сроком на три года.

Приговор вынесли в соответствии со ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

По информации следствия, мужчина вступил в Telegram-канал террористической организации в декабре 2023-го, для этого ему было необходимо заполнить анкету. Впоследствии он начал общаться с куратором. Позже Веселов, согласно инструкции, около остановки общественного транспорта нанес осуждающую спецоперацию и дискредитирующую российскую армию надпись.

Свою вину обвиняемый признал частично.

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Ранее, 13 мая, сообщалось, что двух жителей Забайкальского края суд приговорил к заключению за попытку вступить в запрещенную на территории России международную террористическую организацию (МТО). Обвиняемым назначили наказание в виде девяти и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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