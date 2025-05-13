Двух забайкальцев осудили за попытку вступить в террористическую организацию
Двух жителей Забайкальского края 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к заключению за попытку вступить в запрещенную на территории России международную террористическую организацию (МТО). Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.
Обвиняемым назначено наказание в виде девяти и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, из которых первые четыре года они будут отбывать в тюрьме.
«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю установлен дополнительный эпизод в деле двух системных приверженцев терроризма, которые предприняли попытку выехать на территорию стран ближневосточного региона для вступления в состав МТО», — говорится в сообщении.
В отношении одного фигуранта приговор вступил в законную силу.
Ранее, 29 апреля, за публичное оправдание терроризма в Санкт-Петербурге задержали мужчину. В Telegram фигурант публиковал комментарии, поддерживающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).