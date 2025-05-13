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Двух забайкальцев осудили за попытку вступить в террористическую организацию

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Фото: пресс-служба УФСБ по Забайкалью
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Двух жителей Забайкальского края 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к заключению за попытку вступить в запрещенную на территории России международную террористическую организацию (МТО). Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

Обвиняемым назначено наказание в виде девяти и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, из которых первые четыре года они будут отбывать в тюрьме.

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю установлен дополнительный эпизод в деле двух системных приверженцев терроризма, которые предприняли попытку выехать на территорию стран ближневосточного региона для вступления в состав МТО», — говорится в сообщении.

В отношении одного фигуранта приговор вступил в законную силу.

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