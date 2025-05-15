ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря
Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом 15 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря», — указано в сводке ведомства.
Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) также ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
Ранее, 3 мая, Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Уточняется, что суда были ликвидированы дежурными огневыми средствами Черноморского флота в период с 16:40 до 18:15 мск.