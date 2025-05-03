ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Российские военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что суда были ликвидированы дежурными огневыми средствами Черноморского флота в период с 16:40 до 18:15 мск.

Накануне Минобороны сообщило, что в Черном море было уничтожено 10 украинских безэкипажных катеров. По данным ведомства, был также ликвидирован быстроходный катер Willard производства США.