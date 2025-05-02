Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских катеров в Черном море

Ночью и утром в Черном море было уничтожено 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

«Также с 09:00 до 10:00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — указано в сообщении ведомства.

В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛАнад регионами РФ. Уточняется, что 89 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и еще один — над территорией Белгородской области.