Средства ПВО за ночь уничтожили более 120 БПЛА ВСУ над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что 89 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и еще один — над территорией Белгородской области.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 1 мая. Тогда по два беспилотника сбили над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.