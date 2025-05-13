Будет полк: в ВМФ создают морские части беспилотных систем

В составе Военно-морского флота создаются полки беспилотных систем. Они объединят разные виды роботизированных систем: воздушные, наземные и морские. Новые части, которые сформируют на всех флотах, будут выполнять разведывательные и ударные функции. По словам экспертов, сведение воедино разных видов дронов позволит эффективно вести разведку, наблюдение, поражение морских и прибрежных объектов.

На всех флотах

В ВМФ создают морские полки беспилотных систем, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут сформированы в составе всех флотов. В новых воинских частях будут роботизированные комплексы, действующие в разных средах: воздушные БПЛА, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подразделения будут выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Они также будут охранять наши корабли, уничтожать вражеские беспилотники и безэкипажные катера, а также вести поиск и уничтожение морских мин.

Собранная в таких частях техника разных образцов превратится в комплексы, решающие оперативные задачи в интересах флота, рассказал «Известиям» экс-замкомандуюшего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал запаса Игорь Королев.

— Сформировать такие подразделения правильно может только Главное командование ВМФ, — также отметил он. — Оперативные задачи, которые будут решать новые части, — это их зона ответственности. Только они могут полноценно сформировать и полноценно оценить уровень готовности их к решению той или иной задачи. Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой. Новую технику надо системно использовать, изучать, применять — и они это будут делать, не боясь разбираться в проблемах. Это будет их основная работа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Вооружённых силах России сейчас создаются войска беспилотных систем, и формируемые полки с большой долей вероятности должны составить костяк морской компоненты этих войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Можно предположить, что их будет не меньше пяти, — отметил эксперт. — Три войдут в состав флотов, базирующихся на европейской части России, и два — для Тихоокеанского флота. Там очень большое расстояние разделяет Приморский край и Камчатку, и для контроля столь отдаленных регионов может потребоваться два полка. Не исключено, что такие же части получат Каспийская и Днепровская флотилии.

По словам эксперта, БПЛА будут отвечать за разведку, наблюдение, поражение морских и прибрежных объектов. Полки будут вооружены аппаратами среднего и дальнего радиуса действия — это «Орланы», «Форпосты», барражирующие боеприпасы «Ланцет» и более серьезные машины. FPV-дроны, решающие тактические задачи, логично включать в состав подразделений водных районов.

Безэкипажные катера (БЭКи) также будут отвечать за контроль акватории, разведку, противоминные действия, противолодочную оборону, а при необходимости наносить удары по противнику, отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Эксперт напомнил, что в составе Вооруженных сил России есть войска радиоэлектронной борьбы — их подразделения входят в состав сухопутных войск, флотов и так далее.

— Создаваемые войска БПЛА, о которых ранее говорило военное руководство, скорее всего, будут построены по такому же принципу, — отметил Дмитрий Болтенков. — Важно их будет насытить техникой и наладить управление. С первым вопросом сейчас больших проблем нет — различные беспилотные аппараты активно создаются. Осталось организовать грамотное централизованное управление. Именно оно будет во многом решать эффективность роботизированных частей. Позволит избежать распыления производственных сил, не создавать дублирующие по функционалу друг друга аппараты. Важна грамотная система управления, она в итоге многое решает.

Как развиваются войска беспилотных систем

С начала специальной военной операции идет постоянное развитие беспилотных аппаратов, как воздушных, так наземных и морских. «Известия» сообщали, что в программу высших учебных заведений Военно-морского флота включили курс по применению беспилотников. Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Беспилотники на флоте используются для осмотра акватории вокруг кораблей во время стоянки, для обнаружения диверсантов, для уничтожения вражеских дронов и безэкипажных катеров. Кроме того, они мониторят территорию вокруг береговых воинских частей.

В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование завершится в III квартале этого года. Белоусов отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: РИА Новости

В августе прошлого года военным ведомством на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска. Одно из ключевых направлений работы «Рубикона» — подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа операторов дронов, имеющих боевой опыт.