Минная Арктика: тральщик «Афанасий Иванников» отправится на Северный флот

В состав ВМФ войдет новейший морской тральщик проекта 12700 «Афанасий Иванников». Он будет служить на Северном флоте. Корабль способен обнаруживать и обезвреживать все виды морских мин. В том числе так называемые умные мины, которые может находить как в воде, так и в морском грунте. На Севере он будет заниматься обеспечением вывода кораблей и подлодок в море, говорят эксперты.

Какие задачи будет выполнять тральщик «Афанасий Иванников»

В среду в состав Военно-морского флота примут новый корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» проекта 12700 «Александрит». Торжественный ритуал подъема Андреевского флага пройдет на набережной Балтийска. Как сообщили источники «Известий» ВМФ России, корабль пополнит Северный флот.

Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми умными, которые корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, рассказали в военном ведомстве.

Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka

«Умные» мины сейчас разрабатываются в разных странах мира. Они могут устанавливаться в группе или отдельно друг от друга. Электроника с помощью специального алгоритма позволяет отличать своих от чужих, а также определять тип морской цели. Для этого в программное обеспечение закладываются акустические портреты кораблей.

— У кораблей проекта 12700 очень мощная система обнаружения разного рода подводных объектов — с помощью гидроакустических станций, безэкипажных катеров, и подводный миноискатель у него есть, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Там сложная система, которая позволяет видеть не только якорные и неконтактные мины, но и те, которые углублены. Если получить трехмерную картинку морского дна, а потом сравнить с новым изображением, можно найти отличия и понять, что там может быть что-то опасное.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Афанасий Иванников» станет девятым представителем серии, вошедшим в состав флота. Два корабля — «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» несут службу на Балтике, три — «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» входят в состав Черноморского флота, еще три — «Яков Баляев», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» служат на Тихом океане. Недавно был спущен на воду тральщик «Полярный». Как заявлял главком ВМФ РФ Александр Моисеев, до конца года этот корабль войдет в состав Северного флота. На этапе строительства находятся еще три представителя серии: «Дмитрий Лысов», «Семен Агафонов» и «Виктор Корнер».

Таким образом, на Северном флоте до нынешнего времени новых тральщиков проекта 12700 не было, а в этом году он получит сразу два корабля.

— Это хорошая новость для Северного флота, — отметил Дмитрий Болтенков. — Мы в годы Великой Отечественной войны много тральщиков потеряли на минах. И сейчас минная опасность тоже может быть. Тральщики нужны для обеспечения вывода кораблей и подводных лодок Северного флота в Баренцево море. Основные его базы располагаются так, что проход из них в море ограничен. Вражеские силы могут заминировать с помощью подводных лодок или авиации выходы из пунктов базирования. Первый современный тральщик — это очень хорошо. Корабли этого класса, которыми до этого располагал Северный флот, были построены несколько десятков лет назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Потребность Северного флота в новых тральщиках велика, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Тральные силы — необходимый элемент любого Военно-морского флота, — отметил он. — Мины с каждым годом становятся всё более изощренными. Нужны хорошие современные тральщики, чтобы работать как с бортовым оборудованием, так и со спускаемыми безэкипажными аппаратами. Корабли проекта «Александрит» уже показали свои хорошие качества. Для такого флота, как Северный, особенно с учетом напряженности на этом фланге, которую создает вероятный противник, такие тральщики — большая необходимость. Причем это проблема, которую надо решать очень быстро. Надеюсь, что таких кораблей на наш главный полярный флот поступит еще больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Строительство первых двух кораблей проекта — «Александр Обухов» и «Георгий Курбатов» заняло по шесть лет. Однако в дальнейшем сроки выпуска тральщиков были существенно сокращены, и сейчас от закладки до передачи флоту проходит около трех лет. В прошлом году гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщал, что с 2025 года предприятие будет передавать ВМФ по два корабля проекта 12700 ежегодно.

Характеристики корабля противоминной обороны проекта 12700

Корабль противоминной обороны проекта 12700 имеет водоизмещение 890 т, длину 61,6 м, ширину 10,3 м, скорость 16,5 узла. Дальность плавания 1500 миль, автономность плавания 10 суток. Экипаж 44 человека.

Корпуса тральщиков проекта 12700 выполнены из монолитного стеклопластика, и на них не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. При этом такой корпус имеет более высокую прочность по сравнению со стальными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для поиска и уничтожения мин на борту установлена система «Диамант», в составе которой два легких катера со специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания минных заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, и они могут беспрепятственно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитометров.

Для обнаружения глубоководных объектов предназначена интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В нее входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

К обнаруженным объектам направляются подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит к минимуму риск для личного состава.