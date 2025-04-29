Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Объединенные в единый комплекс БЭКи и ударные БПЛА можно будет применять при нанесении скрытных ударов по прибрежным военным объектам, а также для организации засад на морских коммуникациях. Он будет востребован и для борьбы с БЭКами противника. Эксперты отмечают, что после реализации этого проекта ВМФ РФ получит полноценную роботизированную разведывательно-ударную платформу.

Опасная спарка

Решение о создании единого комплекса — работающих в паре БЭК и БПЛА — было принято на техническом совете по развитию морских беспилотных систем под председательством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева в апреле этого года, сообщили «Известиям» в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Главным ударно-разведывательным элементом спарки БЭК-БПЛА станет небольшой дрон «Скворец-ВМФ» — универсальная ударная FPV-платформа, которую доработают для запуска с морских безэкипажных катеров. Этот ударный дрон с радиусом действия до 10 км может нести до 1,5 кг полезной нагрузки. Скорость аппарата — до 150 км/ч. Он управляется оператором в режиме реального времени по каналам специализированной радиосвязи с возможностью ретрансляции. В перспективе может быть реализована спутниковая передача команд, рассказали «Известиям» в компании-разработчике АО «Технодрон».

Фото: пресс-служба ЦБСТ

По словам собеседников издания, аппарат оснащен герметичным корпусом с антикоррозийным покрытием, адаптирован к условиям высокой влажности и соленого морского воздуха.

Для установки на морские платформы в конструкцию дрона внедрены виброустойчивые крепления с автоматическим размыканием при старте. А также усиленная система питания с возможностью быстрой подзарядки от бортовой системы безэкипажного катера.

— БПЛА «Скворец-ВМФ» будет запускается непосредственно с БЭКа и действовать как выносной разведчик или ударный элемент, — рассказали «Известиям» специалисты. — Дрон будет уходить на удаление 5–10 км от катера и вести визуальную или ИК-разведку целей. При ее обнаружении оператор направит БПЛА на цель. Он может оснащаться различными типами боевой нагрузки, в том числе кумулятивными или осколочными боеприпасами. В случае необходимости дрон может применяться совместно с другими дронами-камикадзе.

Фото: пресс-служба ЦБСТ

По словам разработчиков, БПЛА «Скворец-ВМФ» совместим с большинством современных БЭКов. Например, с платформой типа «Катран», где дрон устанавливался на кормовой палубе в специальной пусковой нише.

Также ведутся работы по интеграции с другими перспективными морскими БЭКами, включая отечественные разработки, применяемые в акватории Чёрного моря.

Десантные действия и рейды

БПЛА, применяемые с БЭКов, в современных условиях боевых действий могут решать множество задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Среди них — воздействие на зону противодесантной обороны, — отметил он. — Ее ВСУ на черноморском побережье стали строить еще в 2022 году. При таких операциях основные цели для БПЛА — доты, дзоты, военная техника, блиндажи, места скопления личного состава. Война стала роботизированной. Раньше зону высадки обработали бы десантные корабли и силы поддержки десанта. Теперь это в первую очередь сделают дроны. Стая БЭКов скрытно подойдет к основному и демонстративному районам высадки после чего выпустит рой БПЛА, которые нанесут удары по береговым целям.

БЭКи с БПЛА можно будет использовать и при рейдовых действиях.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Безэкипажные катера смогут подойти в нужный район, после чего БПЛА может нанести удар по прибрежным аэродромам, военным заводам, огневым позициям, — отметил эксперт.

Такая техника в перспективе может стать основой беспилотных сил ВМФ РФ, уверен военный эксперт Юрий Лямин.

— Известно, что сейчас многие страны начали работать над такими спарками, — рассказал он «Известиям». — Нам нужно как минимум не отставать. Главная проблема, которую, как мне кажется, придется решить нашим разработчикам, — это обеспечение надежной связи от пункта управления к беспилотному катеру и от БЭКа до БПЛА. На западе используют спутниковую связь «Старлинк», но мы не можем пойти таким путем — станем зависимыми от этой компании. Передача надежного радиосигнала все-таки ограничивает дальность действия катеров и БПЛА. В идеале нам нужна своя спутниковая группировка, как у «Старлинка», и работы над этим ведутся.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

БПЛА даже с небольшими боезарядами, работающий с БЭКа, — опасный противник, отметил Юрий Лямин.

— Даже большому боевому кораблю они могут нанести серьезный урон, — отметил он. — Стая БЭКов с десятками или сотнями БПЛА могут преодолеть ПВО хорошо вооруженного корабля. Особенно если начнут массированную атаку с разных направлений. Им не надо будет топить корабль. Они смогут нанести чувствительные удары по важнейшим системам — вывести из строя РЛС, системы или антенны связи после чего корабль ослепнет, а добить его можно будет теми же противокорабельными ракетами, что не составит большого труда.

Программа постройки БЭКов

В России уже налажен выпуск морских дронов. Про безэкипажный катер «Катран» известно, что он способен выполнять широкий функционал: патрулирование, разведка, радиолокационное наблюдение, логистика, нанесение ударов.

Ранее «Известия» сообщали о начале серийного производства тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир». Он может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом.

Безэкипажный катер «Визир» на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аппарат можно использовать для доставки грузов, проведения разведки, также он способен нести на борту управляемое оружие. После выполнения задания или по истечении определенного времени «Визир» может самостоятельно вернуться в начальную точку своего маршрута.

Ранее «Известия» писали, что в Балтийском высшем военно-морском училище имени Ушакова разработали безэкипажный катер-камикадзе малого водоизмещения «Марлин».

Он существует в двух вариантах — речном и морском. Речная модификация аппарата несет 1,5 кг взрывчатки и предназначена для уничтожения плавсредств и десанта противника. Морская снаряжена 2 кг взрывчатых веществ, ее задача — защита кораблей от безэкипажных катеров противника. Управление БЭКом осуществляется так же, как FPV-дронами.