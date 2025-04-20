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Другим наука: почему на Западе боятся российских исследовательских судов

Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» совершило неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Венесуэлы
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Походы российских исследовательских судов вызывают беспокойство у западных политиков и военных. Одно из них — океанографическое судно «Адмирал Владимирский» — совершило неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Венесуэлы и продолжило путь в Атлантический океан. Какие задачи выполняют океанографические суда и почему их исследования вызывают опасения на Западе — в материале «Известий».

Океанографическое судно «Адмирал Владимирский»

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое совершает морской поход, зашло с неофициальным визитом в порт Ла-Гуайра Венесуэлы.

Как сообщили в Минобороны России, за время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и провел техосмотр судна. Совершив визит, судно вышло в море и взяло курс в назначенный район Атлантического океана по плану похода.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визит подтверждает совместную работу военных двух стран.

Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Фото: AP Photo/Cristian Hernandez

Плановый океанографический поход, посвященный 80-й годовщине Победы, начался 13 марта, когда судно покинуло Кронштадт. «В ходе похода планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода океанографического исследовательского судна», — сообщили в Минобороны.

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«Адмирал Владимирский» был построен в 1975 году, всего тогда ВМФ пополнили шесть таких судов. На данный момент это единственный оставшийся в строю представитель серии. За последние годы судно неоднократно совершало походы к берегам Антарктиды. В 2019–2020 годах оно приняло участие в кругосветной океанографической экспедиции гидрографической службы ВМФ РФ.

Судно имеет водоизмещение 9120 т, длину 147,8 м и ширину 18,6 м. Оно развивает скорость до 19 узлов. Может находиться в автономном плавании до 90 суток и способно пройти 18 тыс. миль. На его борту располагаются два гидрографических промерных катера, 19 специализированных лабораторий, а также площадка и ангар для вертолета Ка-25.

Адмирал Владимирский
Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Основные задачи судна — наблюдения за течениями, исследования в области химической гидрологии, морские биологические наблюдения, морская метеорология, актинометрические наблюдения, наблюдения за волнением, аэрологические наблюдения.

Мировой океан можно представить живым существом, у которого постоянно меняются движение вод, температура, плотность, соленость воды, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Всё это надо отслеживать, чтобы создавать адекватные навигационные карты и иметь представление о гидрометеорологической обстановке. «Адмирал Владимирский», скорее всего, пойдет дальше в Антарктиду. Он будет ходить около этого материка и проводить там исследования — для составления карт, понимания природы, погоды и моря в этом регионе. Это нужно для решения задач народного хозяйства, например, для рыбной ловли. А также для решения возможных военных задач, чтобы командиры боевых кораблей или подводных лодок имели представление, что их может ожидать — какая погода, какое море, течение и т. д. Других судов, которые имеют такие же возможности, как «Адмирал Владимирский», у нас больше нет.

Адмирал Владимирский
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Изучение Мирового океана — обязательная работа для любого флота, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Мы пользуемся Мировым океаном, его богатствами. Мы должны знать, где какие течения протекают, где какие отмели, где рифы, где какая фауна и флора, — пояснил он. Океан — это самая неизведанная стихия, мы о космосе больше знаем, чем об океане. Гидрографическое судно — это один из способов изучения океана.

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По мнению эксперта, таких судов на флоте явно недостаточно.

Почему на Западе боятся российских исследовательских судов

Походы российских исследовательских судов в последние годы привлекают повышенное внимание спецслужб западных стран.

Они считают их разведчиками. Потому что они слушают эфир, изучают глубины океана и так далее, — пояснил Виктор Литовкин. — По сути, это та же разведка, но только одно дело — разведка в интересах вооруженных сил, и другое дело — разведка в интересах науки, обеспечения свободного мореходства. Запад всё хочет знать о нас и не хочет, чтобы мы знали о нем. Отсюда и все проблемы. Это обыкновенная западная спесь и высокомерие.

Адмирал Владимирский
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В апреле 2023 года в западных СМИ сообщалось о совместном «расследовании», проведенном спецслужбами и общественными вещателями Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Там утверждалось, что российские рыболовные и исследовательские суда используются якобы для наблюдения за подводной инфраструктурой. Кроме того, Россию обвиняли в планировании диверсий в Северном море на случай конфликта. В «расследовании» отдельно отмечалось океанографическое судно «Адмирал Владимирский», которое прямо было названо кораблем-шпионом.

Адмирал Владимирский
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда опроверг обвинения. «Эти средства массовой информации упомянутых стран (Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии) ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всём обвинять Россию», — сказал он. «Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на «Северных потоках», теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа», — подчеркнул представитель Кремля.

В начале года внимание властей Великобритании привлекло другое исследовательское судно — «Янтарь». Министр обороны королевства Джон Хили заявил, что ВМС направили два корабля — фрегат Somerset и сторожевой корабль Tyne, — чтобы наблюдать за его движением. Он утверждал, что «Янтарь» якобы собирал разведданные и составлял карту подводной инфраструктуры страны. Ранее британские военные наблюдали за «Янтарем» в ноябре прошлого года.

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