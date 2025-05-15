В МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах около Запорожской АЭС
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на протяжении прошлой недели ежедневно слышали взрывы рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом 15 мая заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Команда МАГАТЭ сообщила, что слышала взрывы каждый день в течение последней недели на некотором расстоянии от ЗАЭС», — приводятся его слова на сайте организации.
По словам Гросси, на данный момент продолжается взаимодействие с Россией и Украиной в целях организации следующей ротации экспертов МАГАТЭ на станции, которая была отложена из-за осложнения ситуации у ЗАЭС.
Кроме того, в заявлении уточнили, что ядерная безопасность станции находится под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения. В настоящее время действует только одна линия электропередачи для обеспечения основных функций ядерной безопасности.
При этом Гросси заявил, что внешнее энергоснабжение станции на протяжении всего украинского конфликта было нестабильно.
6 мая первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что основной задачей работников ЗАЭС является обеспечение безопасности эксплуатации станции. По информации пресс-службы ЗАЭС, на данный момент все шесть блоков электростанции находятся в состоянии «холодный останов».
До этого, 18 апреля, Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ провели мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух энергоблоков ЗАЭС. Уточнялось, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.