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МАГАТЭ и Ростехнадзор не нашли угроз безопасности при проверке энергоблоков ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Ростехнадзор совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) провели мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух энергоблоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба атомной станции.

«Ростехнадзор провел мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения энергоблока № 3, 4 на ЗАЭС. <...> Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено», — написали в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
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17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. Как уточнил мэр города Максим Пухов, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий — взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.

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