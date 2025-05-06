Кириенко назвал обеспечение безопасности ЗАЭС основной задачей работников
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 6 мая заявил, что основной задачей работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является обеспечение безопасности эксплуатации станции.
«Сергей Владиленович [Кириенко] подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ», — написали в Telegram-канале электростанции.
По словам пресс-службы ЗАЭС, на данный момент все шесть блоков электростанции находятся в состоянии «холодный останов». В этом году ЗАЭС необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 «в соответствии с требованиями российского законодательства».
17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. В результате атаки пострадало транспортное средство.
18 апреля Ростехнадзор совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) провели мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух энергоблоков ЗАЭС. Уточнялось, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.