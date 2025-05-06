Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Кириенко назвал обеспечение безопасности ЗАЭС основной задачей работников

0
EN
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 6 мая заявил, что основной задачей работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является обеспечение безопасности эксплуатации станции.

«Сергей Владиленович [Кириенко] подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ», — написали в Telegram-канале электростанции.

По словам пресс-службы ЗАЭС, на данный момент все шесть блоков электростанции находятся в состоянии «холодный останов». В этом году ЗАЭС необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 «в соответствии с требованиями российского законодательства».

Ядерная ротация: зачем ВСУ сорвали смену экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Из-за украинских атак повреждена автотехника в колонне с представителями международной организации

17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. В результате атаки пострадало транспортное средство.

18 апреля Ростехнадзор совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) провели мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух энергоблоков ЗАЭС. Уточнялось, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025