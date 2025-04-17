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ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в Запорожской области. Об этом 17 апреля заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Сегодня зафиксирована попытка ВСУ дестабилизировать жизнь в городе. Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа», — сказано в сообщении.

Как уточняет мэр, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий взорвался в кронах деревьев.

В результате атаки пострадало транспортное средство.

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Ранее, 16 апреля, в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Кроме того, всего ВСУ совершили более 10 вооруженных атак с помощью ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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