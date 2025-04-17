Всему есть прицел: станут ли энергообъекты Украины снова законной целью РФ

Смысла в одностороннем порядке продлевать и выполнять мораторий на удары по энергетической инфраструктуре нет, заявил «Известиям» посол МИД РФ Родион Мирошник. Запрет на взаимные атаки на энергообъекты России и Украины истекает. За месяц действия моратория Киев нарушил его не менее 107 раз. Москва же ни разу не ответила ударами по энергетике соседней страны. При этом в Кремле и Белом доме отмечают: работа в направлении мирного урегулирования продолжается. Трамп вновь заявил о желании завершить украинский конфликт. Что показал этот месяц и есть ли какие-то альтернативные варианты разрешения кризиса — в материале «Известий».

Мораторий на удары по энергообъектам Украины — итоги месяца

В Кремле пока не готовы сообщить точный час окончания моратория на удары по энергообъектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В целом действие 30-дневного запрета на атаки по энергоинфраструктуре России и Украины закончилось 16 апреля. Таким образом, статус соглашения пока остается под вопросом.

Ситуацию усложняют нарушения с украинской стороны. За месяц действия моратория ВСУ, вопреки заявлениям Владимира Зеленского, совершили не менее 107 атак на энергетические объекты в России. Только за последние сутки было зафиксировано по меньшей мере шесть ударов по Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областям. Среди наиболее резонансных инцидентов за месяц — атаки на станцию «Кореновская», обеспечивающую энергоснабжение газопровода «Турецкий поток», а также удары по газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму и нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Смысла в одностороннем продлении и выполнении моратория на удары по энергетической инфраструктуре нет, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Достижение всех этих договоренностей должно происходить в рамках переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Россия продемонстрировала свои возможности как договороспособная сторона, которая может взять на себя те или иные обязательства. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине. Сам запрет и его формат был установлен без каких-то независимых мониторинговых групп и других механизмов. Это всё возлагалось на США, которые выступили инициатором введения моратория. Таким образом, соглашение о продлении или каких-то действиях в отношении недоговороспособной стороны будет оговариваться между двумя столицами, — заявил Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что при установлении подобных мораториев мониторинг обычно возлагается на международные группы. Например, в Донбассе работала ОБСЕ — так или иначе присутствует третья сторона. Сейчас всю информацию о нарушениях получают США. И по окончании этого периода им предстоит сделать выводы. По мнению Мирошника, на кону стоит не только продление моратория, но и продолжение оказания помощи Штатами Украине.

Альтернатив, по сути, сорванному мораторию на удары на пути к урегулированию конфликта немного. По мнению доцента департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаила Миронюка, это может быть капитуляция ВСУ с выполнением всех требований России. «Ожидаем летнюю кампанию. Ее результаты и будут определяющими. Соответственно, к этой кампании НАТО (не без участия США) готовят ВСУ», — полагает эксперт.

Верховная рада уже продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней. США, ведущие переговоры с Россией и при этом остающиеся союзником Украины, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт, сохраняют двойственный подход. По данным Bloomberg, Вашингтон снизил требования для Киева по компенсации своей помощи с $300 млрд до $100 млрд, но настаивает на контроле над украинскими инвестиционными проектами — от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры. Киев отказывается признавать военную помощь долгом, хотя министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что переговоры продолжаются и сделка может быть подписана уже на этой неделе. Сам Трамп, однако, по сообщениям СМИ, отверг сделку с Украиной по поставкам вооружений на $50 млрд, сделав ставку на переговоры с Москвой.

Таким образом, мораторий, инициированный США, превратился в инструмент одностороннего давления. Россия, соблюдая паузу, теряет тактические преимущества, тогда как Киев, нарушая договоренности, укрепляет позиции на поле боя. В заявлении Кремля от 26 марта четко указано: сторона вправе считать себя свободной от обязательств, если противник нарушает условия. При этом Москва в отличие от Киева не использует энергетическую инфраструктуру как инструмент эскалации.

Диалог РФ и США продолжается

Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается главной осью, вокруг которой вращаются все дискуссии о будущем моратория и конфликта в целом. «Вашингтон и Москва напряженно работают во имя мира на Украине, а Европа продолжает работу во имя войны», — отметил Дмитрий Песков, комментируя текущую динамику. Несмотря на отсутствие запланированных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, диалог на уровне их представителей продолжается, обретая новое, в том числе европейское направление. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который уже трижды посещал Москву, как ожидается, поедет в Париж для обсуждения украинского вопроса. По данным Politico, он может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а госсекретарь Марко Рубио — с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Необходимость, наконец, обсудить с европейскими партнерами украинское урегулирование, вероятно, вызвана неким разладом внутри администрации США. Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог призывают президента Трампа «не доверять» Москве, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс называет претензии Зеленского к США «абсурдом» и «непродуктивной риторикой». Трамп же, судя по утечкам, опубликованным Bild, видит в России партнера для сделки, а не врага. Уиткофф упоминает о «новой форме отношений» через «убедительные коммерческие возможности», что может указывать на торгово-инвестиционное сотрудничество в обмен на урегулирование.

Но и здесь возникают противоречия. С одной стороны, США обсуждают смягчение антироссийских санкций в случае прогресса на переговорах, с другой — угрожают их усилением, если Москва «не проявит заинтересованности». Судьба моратория может внести еще большую неопределенность в общий диалог.

— Выход РФ из моратория может внести раздор в процесс нормализации отношений России и США, это поможет стороне пессимистов в администрации Штатов. Но пока нет ни одного признака того, что США действительно хотят остановить конфликт. А остановить его просто: полное отключение доступа ВСУ к разведке и связи, полная остановка любой помощи по линии НАТО. США, разумеется, могут это сделать. Только реализация этого варианта будет означать признание поражения НАТО (а значит, США), — подчеркнул Михаил Миронюк.

Двойственна, но уже публично, и позиция Европы. Накануне генсек НАТО Марк Рютте сказал, что членство Украины в альянсе «остается в повестке», и тут же отметил: Киеву никогда не обещали, что его присоединение к блоку будет частью мирного соглашения. На днях парламент Словакии, члена альянса, отказался осудить действия России, это указывает на растущие разногласия в ЕС. При этом Европа в отличие от США продолжает наращивать военную поддержку Киева, что противоречит риторике о «мирном урегулировании».

Судьба моратория теперь зависит от того, смогут ли Москва и Вашингтон найти общий язык. Россия демонстрирует готовность к диалогу, но требует гарантий. США, разрываясь между изоляционизмом Трампа и приверженностью европейским союзникам, пока не определились с курсом. Если Киев, усиленный западными поставками, попытается переломить ход конфликта, Москва, вероятно, вернется к более явному силовому сценарию. Если же Вашингтон возьмет курс на сделку с Кремлем, тот же мораторий может обрести вторую жизнь — но уже с механизмами контроля. Пока РФ и США объединяет понимание того, что конфликт зашел в тупик и выход из него требует не символических пауз, а конкретных политических решений.