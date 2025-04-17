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Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба станции.

«Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 м от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — указано в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были уведомлены о произошедшем.

Согласно данным ЗАЭС, атаки со стороны ВСУ представляют собой явное нарушение семи принципов ядерной безопасности и пяти принципов защиты станции, которые были установлены МАГАТЭ на заседании Совета Безопасности ООН.

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В Минобороны РФ сообщили 12 февраля, что украинские войска сорвали ротацию сотрудников агентства на ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал провокацией неоднократные атаки ВСУ на ближайшие к станции территории, в том числе на Энергодар.

13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию, пока Россия обеспечивает безопасность экспертов МАГАТЭ.

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