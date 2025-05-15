Новые данные о работе мозга помогут лечить дислексию

Ученые Сколтеха и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи. Их исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее.

Открытие позволит уточнить фундаментальные принципы работы мозга, а также предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений, вызванных, например, инсультом.

«Мы нашли несколько отделов мозга, которые отвечают за быструю семантическую обработку. О такой системе говорили и раньше, но мы впервые исследовали ее на материале настоящих текстов с помощью магнитной энцефалографии. Обычно в подобных исследованиях показывают восприятие отдельных слов, а мы использовали реальные тексты сказок. Мы взяли их из различных культур, так как в зависимости от них текст может быть организован по-разному», — сказал научный сотрудник нейроцентра Сколтеха и ИВНД РАН Гурген Согоян.

Группа из нескольких десятков участников читала сказки с экрана. Сначала им показывали первое слово предложения, через 150 миллисекунд оно исчезало и появлялось следующее, и так весь текст. После каждой истории исследователи задавали участникам вопросы о прочитанном. Выяснилось, что при такой скорости понимание практически не нарушается и все участники эксперимента понимали общий сюжет каждой сказки. Обычно люди читают медленнее, фокусируясь примерно по 200 миллисекунд на каждом слове.

Во время чтения у участников записывали магнитную энцефалограмму (МЭГ). Данные МЭГ показали, что если люди не ожидали увидеть следующее слово, то активность их мозга была выше. В науке этот феномен уже известен — такая повышенная реакция на семантически необычные стимулы называется N400. Однако в предыдущих исследованиях эта реакция фиксировалась около 400 миллисекунд после предъявления слова (отсюда и такое название). В этом же исследовании слова показывались со скоростью 150 миллисекунд, то есть в 2,5 раза быстрее. Значит, механизм распознавания необычных слов может активироваться и раньше, чем 400 миллисекунд. Это во многом меняет привычную картину того, как мозг обрабатывает речь.

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