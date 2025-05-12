Мороз под кожей: в РФ придумали безболезненную методику криолечения рака

Российские медики начали применять улучшенную методику уничтожения раковых опухолей почек с помощью низких температур. Использование компьютерной томографии для более точного размещения криоигл в больной ткани и плавная разморозка после процедуры позволила снизить травматичность лечения и использовать для этого местную анестезию. Благодаря чему криотерапия почек стала доступна для самых уязвимых пациентов, которым противопоказаны операции. По словам экспертов, нововведения расширяют возможности применения методики. Однако для улучшения результатов необходимо научиться точнее контролировать область замораживания.

Как ученые добились точности введения криоигл

Специалисты Сеченовского университета предложили новую методику лечения опухолей почек с помощью низких температур. Они использовали компьютерную томографию для точного введения воздействующих холодом криоигл в больную ткань, а затем постепенно разморозили опухоль с помощью электричества. Такой подход снизил травматичность и дал возможность проводить операцию под местной анестезией. Благодаря этому вмешательство могут делать пациентам, которые из-за тяжелого состояния не выдержат наркоза. А после операции больного можно спустя несколько часов отпустить домой, хотя раньше на восстановление требовалось более длительное время.

Фото: Сеченовский университет

— Ранее для наведения использовали ультразвук, но мы стали применять для этого компьютерную томографию, что позволило повысить точность процедуры. С помощью КТ в опухоль устанавливают специальные криоиглы. КТ позволяет четко видеть границы опухоли и отслеживать формирование ледяного шара вокруг нее, когда игла начинает проводить холод. Если ледяной шар по данным компьютерной томографии перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны, — сказал доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али.

Фото: Сеченовский университет

Метод криоабляции основан на воздействии низкой температуры на опухолевые клетки. Экспериментально доказано, что они гибнут при температуре –40°С, однако при –20°С гибнет ткань самой почки, поэтому очень важна точность процедуры. Обычно ее назначают пациентам с осложнениями, которым невозможно провести другие виды лечения.

Обновленная процедура криоабляции была выполнена пациенту 69 лет. У него оставалась единственная правая почка, в нижнем сегменте которой находится опухоль размером максимально 3,7 см. Выполненная до операции биопсия подтвердила рак. Вторая почка у мужчины погибла. Пациент был в тяжелом состоянии, у него в анамнезе два инфаркта, а в коронарные сосуды имплантированы стенты. На онкологическом консилиуме было принято решение отказаться от роботической хирургии в пользу криоабляции, так как пациент может не перенести наркоз.

Фото: Сеченовский университет

— За подобными опухолями можно наблюдать в динамике, но, по данным мировой литературы, есть риск метастазирования после выявления в первый год — примерно 10–12%. Поэтому было решено провести ему криоабляцию в короткие сроки, — уточнил Станислав Али.

Криоабляция проводилась с помощью специальной системы криодеструкции. Урологи Сеченовского университета использовали аппарат нового поколения, в котором вместо гелия для размораживания ледяного шара в нем применяется электрическая разморозка.

Фото: Сеченовский университет

— Чтобы вытащить криоиглы, ткани нужно разморозить. Когда происходит их размораживание по принципу шоковой разморозки, происходит разрушение клеточной мембраны. Чтобы этого избежать, в аппарате предусмотрен замедленный механизм размораживания с помощью электричества, — пояснил Станислав Али.

Согласно клиническим наблюдениям, эффективность криоабляции сопоставима по положительному онкологическому эффекту с робот-ассистированными операциями Это современный метод хирургического вмешательства, при котором хирург выполняет все процедуры с помощью специального оборудования. Но когда нет возможности провести пациенту оперативное вмешательство, данная методика безальтернативна.

Можно ли расширить возможности нового метода

Безусловно, криоабляция — методика далеко не новая и действительно широко применяется в медицине уже давно. Зарекомендовала себя как перспективное дополнение к хирургическим вмешательствам, отметил заведующий кафедрой биохимии им. академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский.

— Коллеги внесли ряд технических улучшений, сохранив при этом основной принцип метода — локальное разрушение тканей под воздействием экстремального холода. Хотя изменения не революционные, но заметно расширяют возможности клинического применения методики, — сказал Вадим Покровский.

Фото: Сеченовский университет

Методы криодиструкции опухолей начали применять с 60-х годов прошлого века. Но проблема их использования в том, что зону замораживания невозможно четко контролировать. С помощью КТ можно точно понять расположение опухоли, но нельзя понять температуру ткани и произвести заморозку именно в нужном месте, отметил онколог Андрей Атрошенко.

— Если опухоль заморозить недостаточно, то часть клеток не погибнет. Непонятно, смогли ли они решить эту проблему. То есть важно заморозить в правильном объеме. Если научились это делать, то метод перспективный. А пока это препятствие не дает использовать метод широко, — сказал Андрей Атрошенко.

Фото: Сеченовский университет

Криоабляция — один из способов местного разрушения опухоли, который подходит для применения в определенных случаях. Например, для пожилых пациентов, которым нельзя провести операцию. То, что при этом повреждается и часть здоровой ткани, неизбежно. Неважно, какой метод используется. Это же происходит и при хирургической резекции, отметил заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Игорь Самойленко.