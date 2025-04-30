Плацентная ставка: ученые получили важные данные о лечении рака у беременных

Российские ученые проводят исследования молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями и выявили ряд закономерностей . Лечение рака на фоне беременности — один из наиболее слабо освещенных вопросов в онкологии , подчеркнули эксперты. Работа ученых позволит выделить определенные мутации или другие перестройки, которые могут быть либо мишенями, факторами прогноза, либо послужить основой для разработки тестов , считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Онкозаболевания у беременных

Ученые ИБХФ РАН совместно с сотрудниками НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова проводит исследования молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Как рассказали разработчики, лечение онкологических заболеваний на фоне беременности — один из наиболее слабо освещенных вопросов в онкологии, терапевтическая тактика для таких пациенток остается дискуссионной .

Фото: ИБХФ РАН

Наиболее часто встречающимися ученые назвали рак молочной железы (РМЖ), рак шейки матки (РМШ), рак яичника (РЯ) . На первом этапе лечения у этих больных стандартно применяется цитостатическая химиотерапия, основанная на применении препаратов, тормозящих размножение (точнее, клональную пролиферацию) злокачественных клеток.

Исследования коллектива посвящены выявлению особенностей экспрессии генов, относящихся к системе глутатиона, участвующих в обезвреживании попадающих в организм соединений, и основного транспортного белка в плаценте беременных с РМЖ, РШМ и РЯ .

— Комплексное изучение молекулярно-генетических характеристик пациенток с развившимися на фоне беременности онкологическими заболеваниями, первый шаг к которому сделан в нашей работе, направлено на разработку подходов для индивидуализации лечения этих больных , — рассказала «Известиям» руководитель Группы молекулярно-генетических исследований ИБХФ РАН Татьяна Заварыкина.

Фото: ИБХФ РАН

Справка «Известий» Система глутатиона — это одна из основных ферментативных систем организма, которая играет важную роль в плацентарном метаболизме. Глутатионтрансферазы участвуют в превращении попадающих в организм соединений и отвечают за обезвреживание широкого спектра токсинов и лекарственных препаратов. Гены глутатионтрансфераз GSTP1 и GSTТ1 кодируют ключевые ферменты этой системы.

С транспортом лекарственных веществ, которые применяются в лечении онкологических заболеваний, тесно связаны белки, отвечающие за их перенос через плазматическую мембрану клетки. К ним относится суперсемейство ABC-транспортеров . Известно, что эти специфические белки — переносчики лекарственных веществ — это ключевые факторы в лекарственной устойчивости опухолей и особенностях их ответа на лечение .

Коллективом ученых была определена относительная экспрессия генов ABCB1, GSTP1 и GSTТ1 методом ПЦР в реальном времени у беременных с онкологическими заболеваниями, получавших цитостатическую химиотерапию, относительно здоровых беременных .

Терапия рака у беременных

В своих исследованиях ученые выявили изменение экспрессии генов в плаценте беременных с раком . Результаты свидетельствуют о том, что в ткани плаценты происходит активный процесс, возможно, связанный с защитным механизмом этого органа в отношении плода .

Продолжение работ имеет высокую практическую значимость, подчеркнули ученые, поскольку исследование молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями может выявить новые мишени терапии, прогностические маркеры акушерских осложнений лечения РМЖ , возможности для оценки эффективности химиотерапии на фоне беременности. Работа поддержана Минобрнауки РФ.

Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Проблема лечения рака у беременных имеет ряд сложностей. Прежде всего, это отсутствие или недостаточное количество достоверных научных данных об эффективности и безопасности тех или иных методов , рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ «Хелснет», врач-онколог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Максим Котов.

— Дело в том, что все протоколы клинических исследований, направленных на изучение эффективности и безопасности противоопухолевой терапии в качестве критерия исключения содержат беременность . Изучение молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями, возможно, позволит выделить определенные мутации или другие перестройки, которые могут быть либо терапевтическим мишенями, либо факторами прогноза, либо могут послужить основой для разработки диагностическим тестов , — сказал он.

Сложность изучения заключается прежде всего в том, что онкологические заболевания во время беременности встречаются достаточно редко, поэтому набрать необходимое количество участников для исследований проблематично. Также важно учитывать влияние методов лечения на эмбрион или плод , подчеркнул специалист.

Такие исследования важны и необходимы, поскольку во время беременности действительно может возникнуть рак, если есть соответствующая предрасположенность, или может проявиться заболевание, которое было невидимо ранее . Так может случиться из-за гормональных изменений, происходящих в организме, отметил заместитель руководителя рабочей группы НТИ «Хелснет» (HealthNet) по направлению «Биомедицина», научный консультант АО «Р-Фарм» Андрей Ломоносов.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Риск выше у женщин, рожающих после 35 лет, но нужно понимать, что это случается не со всеми. На сегодняшний день нет четкого и уверенного понимания, кто именно находится в группе повышенного риска. Исследования должны помочь в этом разобраться . Тогда женщины с высоким риском смогут делать дополнительные обследования. При беременности или в послеродовой период сложно заподозрить у себя, например, рак груди, потому что она меняется. Женщина не может самостоятельно, на ранних стадиях, заметить патологию и своевременно обратиться к врачу, поэтому лечение чаще всего запоздалое, когда рак уже на поздней стадии, — сказал он.