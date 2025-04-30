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Плацентная ставка: ученые получили важные данные о лечении рака у беременных

Как исследование особенностей таких пациенток поможет подобрать индивидуальную терапию
Фото: Global Look Press/IMAGO
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Российские ученые проводят исследования молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями и выявили ряд закономерностей. Лечение рака на фоне беременности — один из наиболее слабо освещенных вопросов в онкологии, подчеркнули эксперты. Работа ученых позволит выделить определенные мутации или другие перестройки, которые могут быть либо мишенями, факторами прогноза, либо послужить основой для разработки тестов, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Онкозаболевания у беременных

Ученые ИБХФ РАН совместно с сотрудниками НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова проводит исследования молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Как рассказали разработчики, лечение онкологических заболеваний на фоне беременности — один из наиболее слабо освещенных вопросов в онкологии, терапевтическая тактика для таких пациенток остается дискуссионной.

Ученые
Фото: ИБХФ РАН

Наиболее часто встречающимися ученые назвали рак молочной железы (РМЖ), рак шейки матки (РМШ), рак яичника (РЯ). На первом этапе лечения у этих больных стандартно применяется цитостатическая химиотерапия, основанная на применении препаратов, тормозящих размножение (точнее, клональную пролиферацию) злокачественных клеток.

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Исследования коллектива посвящены выявлению особенностей экспрессии генов, относящихся к системе глутатиона, участвующих в обезвреживании попадающих в организм соединений, и основного транспортного белка в плаценте беременных с РМЖ, РШМ и РЯ.

— Комплексное изучение молекулярно-генетических характеристик пациенток с развившимися на фоне беременности онкологическими заболеваниями, первый шаг к которому сделан в нашей работе, направлено на разработку подходов для индивидуализации лечения этих больных, — рассказала «Известиям» руководитель Группы молекулярно-генетических исследований ИБХФ РАН Татьяна Заварыкина.

Ученые
Фото: ИБХФ РАН
Справка «Известий»

Система глутатиона — это одна из основных ферментативных систем организма, которая играет важную роль в плацентарном метаболизме. Глутатионтрансферазы участвуют в превращении попадающих в организм соединений и отвечают за обезвреживание широкого спектра токсинов и лекарственных препаратов. Гены глутатионтрансфераз GSTP1 и GSTТ1 кодируют ключевые ферменты этой системы.

С транспортом лекарственных веществ, которые применяются в лечении онкологических заболеваний, тесно связаны белки, отвечающие за их перенос через плазматическую мембрану клетки. К ним относится суперсемейство ABC-транспортеров. Известно, что эти специфические белки — переносчики лекарственных веществ — это ключевые факторы в лекарственной устойчивости опухолей и особенностях их ответа на лечение.

Коллективом ученых была определена относительная экспрессия генов ABCB1, GSTP1 и GSTТ1 методом ПЦР в реальном времени у беременных с онкологическими заболеваниями, получавших цитостатическую химиотерапию, относительно здоровых беременных.

Терапия рака у беременных

В своих исследованиях ученые выявили изменение экспрессии генов в плаценте беременных с раком. Результаты свидетельствуют о том, что в ткани плаценты происходит активный процесс, возможно, связанный с защитным механизмом этого органа в отношении плода.

Продолжение работ имеет высокую практическую значимость, подчеркнули ученые, поскольку исследование молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями может выявить новые мишени терапии, прогностические маркеры акушерских осложнений лечения РМЖ, возможности для оценки эффективности химиотерапии на фоне беременности. Работа поддержана Минобрнауки РФ.

УЗИ
Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Проблема лечения рака у беременных имеет ряд сложностей. Прежде всего, это отсутствие или недостаточное количество достоверных научных данных об эффективности и безопасности тех или иных методов, рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ «Хелснет», врач-онколог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Максим Котов.

— Дело в том, что все протоколы клинических исследований, направленных на изучение эффективности и безопасности противоопухолевой терапии в качестве критерия исключения содержат беременность. Изучение молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями, возможно, позволит выделить определенные мутации или другие перестройки, которые могут быть либо терапевтическим мишенями, либо факторами прогноза, либо могут послужить основой для разработки диагностическим тестов, — сказал он.

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Сложность изучения заключается прежде всего в том, что онкологические заболевания во время беременности встречаются достаточно редко, поэтому набрать необходимое количество участников для исследований проблематично. Также важно учитывать влияние методов лечения на эмбрион или плод, подчеркнул специалист.

Такие исследования важны и необходимы, поскольку во время беременности действительно может возникнуть рак, если есть соответствующая предрасположенность, или может проявиться заболевание, которое было невидимо ранее. Так может случиться из-за гормональных изменений, происходящих в организме, отметил заместитель руководителя рабочей группы НТИ «Хелснет» (HealthNet) по направлению «Биомедицина», научный консультант АО «Р-Фарм» Андрей Ломоносов.

Больница
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Риск выше у женщин, рожающих после 35 лет, но нужно понимать, что это случается не со всеми. На сегодняшний день нет четкого и уверенного понимания, кто именно находится в группе повышенного риска. Исследования должны помочь в этом разобраться. Тогда женщины с высоким риском смогут делать дополнительные обследования. При беременности или в послеродовой период сложно заподозрить у себя, например, рак груди, потому что она меняется. Женщина не может самостоятельно, на ранних стадиях, заметить патологию и своевременно обратиться к врачу, поэтому лечение чаще всего запоздалое, когда рак уже на поздней стадии, — сказал он.

С учетом стабильного роста числа женщин с первой беременностью после 30 и 35 лет — тенденцией, которая будет только усиливаться в будущем, необходимы исследования генетических особенностей, позволяющих выявить пациенток с высоким риском, подчеркнул эксперт.

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