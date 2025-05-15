Число авторов в VK Видео выросло на 90% за три квартала
За три квартала число авторов в «VK Видео» выросло на 90% и достигло почти 150 тыс. Об этом 14 мая «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы.
«С августа 2024 года по апрель 2025 года общее количество новых авторов «VK Видео» выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тыс.», — уточнили в VK.
По их статистике, общее количество просмотров авторских видео выросло в 2,5 раза, а время смотрения увеличилось в 4,3 раза.
В пресс-службе отметили, что свои каналы в «VK Видео» активно развивают такие авторы, как Влад Бумага А4, Double Bubble / Дабл Бабл, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Ильдар Автоподбор, Дмитрий Goblin Пучков, Сергей Минаев.
В пресс-службе VK 25 апреля сообщили, что просмотры детского контента в «VK Видео» за последний год увеличились более чем в 30 раз, а рост аудитории юных зрителей на платформе является стратегическим приоритетом для компании. VK стремится предоставлять детям контент, который объединяет развлечение и образование.