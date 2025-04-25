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Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Просмотры детского контента в «VK Видео» за последний год выросли более чем в 30 раз. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба VK.

«Рост детской аудитории на платформе — наш стратегический приоритет. В связи с тем, что сейчас наблюдается динамика цифровизации детского досуга и спрос на локальный контент, главный наш фокус — безопасный контент, который объединяет развлечение и образование», — рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Он также добавил, что «VK Видео» продолжит расширяться благодаря активному партнерству с новыми студиями и блогерам.

Кроме того, такой рост стал возможен благодаря запуску «детского режима» с возможностью фильтровать контент по возрасту. В топе такого контента сейчас популярны мультфильмы, такие как «Маша и Медведь», «Смешарики» и «Три кота», а также различные блогеры: Влад Бумага А4, Double Bubble, Луномосик и Like Nastya.

Также в «VK Видео» представлены проекты крупнейших студий, среди которых «Союзмультфильм», «Метрафильмс», «Ноль плюс Медиа», «Мельница» и группа компаний «Рики».

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в марте самыми популярными и посещаемыми видеохостингами у пользователей в России стали «VK Видео» и YouTube. На третьем месте по популярности у аудитории следует сервис Rutube.

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