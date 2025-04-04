Умный MAX: сможет ли нацмессенджер от VK повторить успех китайского WeChat

Новый мессенджер MAX, вышедший в конце марта в формате бета-тестирования, использует технологии машинного обучения. Для его использования не требуется регистрация в какой-либо из соцсетей. В перспективе разработчики планируют превратить его в универсальный сервис с поддержкой госуслуг и другим полезным функционалом. Для улучшения качества звонков были установлены медиасерверы в нескольких городах-миллионниках. Станет ли российское решение аналогом китайского WeChat и сможет ли конкурировать с Telegram — в материале «Известий».

Что за новый мессенджер MAX

Для звонков команда платформы развернула дополнительные медиасерверы на территории страны, включая Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск и Екатеринбург. Основной фишкой стали технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, которые уже используются в бета-версии. Как сообщили в пресс-службе VK, реализация проекта с нуля заняла около года, а название MAX было выбрано с прицелом на то, чем станет сервис в дальнейшем — в компании рассчитывают, что на дистанции он оправдает свое сокращение от фразы «максимум возможностей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У платформы по обмену сообщениями и звонками есть дорожная карта развития. При этом, как утверждают авторы, команда разработчиков будет двигаться в публичном поле от обновления к обновлению. Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, Google Play и RuStore, там оно указано как продукт ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе МАХ подтвердили, что это на 100% дочерняя компания VK.

Близкий к разработчикам MAX источник отметил, что в дальнейшем на платформе должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач. Тот же источник сообщил, что за первую неделю работы приложения пользователи МАХ позвонили несколько десятков тысяч раз.

Еще одной особенностью MAX стало то, что мессенджер не связан ни с какими соцсетями — для его использования не требуется аккаунт на сайтах VK, «Одноклассники» или других популярных социальных медиа. Аналитики J’son&Partners отмечают высокое качества звука и стабильное соединение MAX.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В 2025 году VK (включая решения, использованные в MAX) обогнала Telegram по показателю общего индекса стабильности в звонках на Android — такой вывод содержится в исследовании J’son&Partners (есть в распоряжении «Известий»). Участники эксперимента совершали звонки из популярных локаций (в кафе, метро, лифте, автомобиле и переходе) и фиксировали результаты в протоколе. В результате стабильность соединения звонков в отечественном решении во всех перечисленных локациях, кроме кафе, оказалась на несколько пунктов выше, чем в Telegram.

На сегодняшний день в платформе добавлена поддержка таких сервисов, как система онлайн-записи YCLIENTS и программа VK BugBounty, которая позволяет исследователям безопасности находить уязвимости в обмен на денежное вознаграждение. В будущем разработчики планируют добавить двухфакторную авторизацию. Бороться с проблемой кибермошенников, активно присутствующих в Telegram и других популярных мессенджерах, будут с помощью собственных технологий и настроек приватности. Сейчас в протестированной редакции бета-версии можно ограничить круг тех, кто может писать, звонить или добавлять в чаты.

MAX в оценках различных экспертов

Как отмечает глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035 Ярослав Селиверстов, в случае с MAX ИИ действительно играет ключевую роль: машинное обучение оптимизирует передачу данных, подстраивая качество под пропускную способность сети. Например, при слабом LTE-сигнале система снижает битрейт видео, сохраняя плавность изображения, или фильтрует шумы в аудио. Распределенные медиасерверы в Москве, Екатеринбурге и других городах-миллионниках сокращают задержки, что подтверждают тесты, — в бета-версии звонки оставались стабильными даже при 20% заряда батареи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Но есть нюансы. Во-первых, ИИ-обработка требует вычислительных ресурсов: на старых смартфонах возможны перегревы или замедления. Во-вторых, технология пока не проверена в условиях массовой нагрузки — например, в часы пик серверы могут не справиться с трафиком. Да, это шаг вперед, но долгосрочные преимущества будут ясны после масштабирования, — резюмировал специалист.

В большинстве стран Восточной Азии более 10 лет существует единое окно для доступа к сервисам и услугам, которым пользуются более 80% населения. Самый известный — WeChat — когда-то начинал с похожей функциональности, что и МАХ. Для реализации аналогичной концепции новому российскому продукту понадобится заключить сотни продуктовых сделок и партнерств, отметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— С учетом того, что приложение находится на этапе бета-тестирования, МАХ соответствует сформированным ожиданиям. При поступательном развитии и финансировании приложение может стать национальным мессенджером, — считает эксперт. — VK не первая компания, планирующая создать большую платформу, при помощи которой люди смогут не только общаться, но и совершать покупки, пользоваться государственными, образовательными услугами или переводить деньги. Например, в Китае это WeChat, в Японии — Line, во Вьетнаме — Zalo, а в Южной Корее — Talk.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

MAX от VK может стать аналогом популярного в Китае приложения WeChat. Если платформа выйдет из беты, то будет использоваться в государственных органах и крупных компаниях для безопасного обмена данными. Но пока что данное приложение отсутствует в реестре российского ПО, что препятствует его интеграции с «Госуслугами» и затрудняет полномасштабное использование в различных организациях, отметил генеральный директор Phishman, эксперт в области информационной безопасности Алексей Горелкин.

Бета-версия приложения демонстрирует высокую производительность, качественные аудио- и видеозвонки даже при слабом интернет-соединении и удобный интерфейс, знакомый пользователям VK. При этом важен вопрос безопасности приложения, учитывая интеграцию платежных функций, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

В пресс-службе MAX рассказали, что используют собственные решения по защите данных пользователей и протоколы, признанные в индустрии стандартом, все данные хранятся на российских серверах.

— Этой разработкой VK пытается сделать шаг в сторону WeChat, это китайский подход, когда пользователь получает из мессенджера все услуги, то есть ты можешь, переписываясь с кем-то из пользователей, сразу назначить встречу и примерно сразу же заказать столик и оттуда же вызвать такси, то есть суперапп, где есть всё и обо всём. Сейчас в мессенджере, безусловно, на высшем уровне работают интегрированные ВК-сервисы: звонки и видеозвонки. Плюс порадовала скорость загрузки роликов в отличие от YouTube и даже Rutube, — пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта Инфраструктурного центра «Нейронет» НТИ Дмитрия Лапина, отсутствие упоминания о сквозном шифровании голосовых звонков отпугнет потенциальных пользователей, привыкших к подобной защите. При этом специалист лично протестировал платформу и отметил высокое качество голосовых и видеозвонков.

Преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков отметил, что амбициозные планы VK по интеграции государственных сервисов и собственной платежной системы могут превратить MAX в действительно полезный инструмент для решения повседневных задач, особенно учитывая снижение конкуренции на рынке мессенджеров после блокировки Viber — при условии грамотной реализации задуманного, проект имеет хорошие перспективы для развития и может стать катализатором роста всего сегмента коммуникационных приложений в России.