«VK Видео» и YouTube стали самыми популярными видеохостингами в РФ в марте
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- «VK Видео» и YouTube стали самыми популярными видеохостингами в РФ в марте
В марте самыми популярными и посещаемыми видеохостингами в России у пользователей стали «VK Видео» и YouTube. Это следует 4 апреля из статистических данных платформы Mediascope.
«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: «VK видео» — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — приводит статистику ТАСС.
На третьем месте по популярности у аудитории в марте следует видеохостинг Rutube, им за прошедший месяц воспользовались 9 млн человек.
Данные были собраны с помощью платформы Mediascope Cross Web через десктоп и мобильные версии видеохостингов у россиян без учета SmartTV, а также фонового и эмбедированного просмотра.
21 марта также сообщалось, что зрители «VK Видео» теперь смогут посмотреть аниме из каталога китайского видеохостинга BiliBili. Российские зрители получат доступ к 119 тайтлам и 2000 единиц аниме-контента, включая 18 мировых премьер. Новые серии будут выходить одновременно с мировыми релизами, а все материалы будут доступны на платформе в течение четырех лет.