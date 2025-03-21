В «VK Видео» появится каталог китайского видеохостинга BiliBili
Зрители «VK Видео» смогут посмотреть аниме из каталога китайского видеохостинга BiliBili. Российские зрители получат доступ к 119 тайтлам и 2 000 единиц аниме-контента, включая 18 мировых премьер. Новые серии будут выходить одновременно с мировыми релизами, а все материалы будут доступны на платформе в течение четырёх лет.
Первые премьеры на платформе «VK Видео» состоятся до конца марта. Зрители увидят «B.King», «Action Monster Big Movie», «Losing Money to Be a Tycoon», «The All-devouring Whale: Homecoming» в профессиональном дубляже. Аниме-культура традиционно фокусировалась на японском контенте, однако тренды на мировом рынке меняются. По данным аналитиков платформы, ежемесячная аудитория пользователей, смотрящих китайское, корейское и японское аниме, в феврале 2025 года превысила 6 млн человек. Суточное время потребления такого контента за два года выросло в 13 раз.
Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин:
«Мы развиваем направление азиатского контента, так как видим постоянно растущий интерес аудитории разных возрастов. Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой. Китайское аниме привлекает максимально широкую аудиторию зрителей — компании получают доступ к многомиллионной аудитории, активно интересующейся азиатской культурой, гейминговыми и технологическими новинками. Мы стремимся предоставлять пользователям уникальный, качественный и разнообразный контент, и партнёрство с ведущими китайскими производителями позволит нам вывести этот стандарт на новый уровень».