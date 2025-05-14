Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии

Президент России Владимир Путин поздравил школьников — победителей 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, назвав их участие в соревнованиях триумфальным. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля 14 мая.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде. Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплоченность, умение побеждать в честной борьбе с талантливыми сверстниками из многих стран», — говорится в тексте.

Он отметил, что все 10 участников сборной России впервые за всю историю Международной Менделеевской олимпиады заслуженно получили золотые медали.

«Уверен, что и в дальнейшем неординарный творческий, интеллектуальный потенциал и яркие лидерские качества будут помогать вам добиваться намеченных целей — и в учебе в лучших университетах России, и в избранной профессии», — заключил он.

Отдельно глава государства указал, что организаторы олимпиады вносят большой, созидательный вклад в укрепление международного научно-образовательного, гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.

Российские школьники, победившие на Международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии, ранее 14 мая прибыли в московский аэропорт Домодедово под бурные овации. По словам руководителя команды по химии Елены Ереминой, конкуренцию в честной борьбе им составили учащиеся из других стран, среди которых Китай, Вьетнам, Узбекистан и Казахстан, отправившие своих лучших воспитанников. Она добавила, что осталась довольна результатами олимпиады.

Пресс-служба правительства России 2 мая сообщила о победе всех 10 участников российской команды на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Они завоевали золотые медали. В правительстве РФ уточнили, что в этом году международное интеллектуальное состязание объединило представителей порядка 40 стран.