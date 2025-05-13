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Все по веществу: школьники из РФ выиграли половину золотых медалей олимпиады по химии

В Бразилии соревновались лучшие старшеклассники из 40 стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Все десять школьников сборной, представляющей Россию, завоевали золотые медали на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии. Помимо них, в число золотых медалистов вошли представители Китая, Узбекистана, Вьетнама и Венгрии. Соревнование не только развивает международное научное сотрудничество, но и готовит кадры будущего для исследовательской работы и высокотехнологичного предпринимательства, рассказали специалисты. О том, как проходили состязания юных химиков из 40 стран, — в материале «Известий».

Как проходила Менделеевская олимпиада в Бразилии

Профессора Гаванского университета Херардо Охеда Каралеро называют кубинским Андреем Колмогоровым. Он так же, как и прославленный академик, дает возможность талантливым подросткам из глубинки развивать свои знания на высочайшем уровне. Ученый занимается поиском детей, имеющих способности к химии. На 59-ю Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии (ММО-59) в бразильский город Белу-Оризонти он прибыл как член организационного комитета. По его словам, это соревнование интересно тем, что все задачи тут составлены со своей определенной хитростью, и поэтому она считается самой сложной и интересной.

школьники
Фото: Минпросвещения РФ

Участники должны решать задания из разных разделов химии — аналитической, органической, неорганической — с применением различных методов, количественных и качественных, и это непростая задача, — рассказал «Известиям» профессор.

Накануне, 12 мая, в Бразилии завершилась Менделеевская олимпиада. Было разыграно 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. В двух теоретических и одном практическом туре разыгрывалось 20 комплектов медалей. В итоге золото взяли все десять участников российской сборной. Помимо них, в число золотых медалистов вошли представители Китая (три медали), Узбекистана (три), Вьетнама (две) и Венгрии (одна). Лучшим из российских участников по набранным баллам стал Владимир Елистратов из школы Центра педагогического мастерства в Москве. Помимо золотой медали, он получил премию имени академика Валерия Лунина.

школьник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соревнования молодых химиков со всех концов света проходили в три этапа, два из которых — теоретические, а один — практический. Каждая ступень имела свои сложности, чтобы показать, что школьники не только хорошо «вызубрили матчасть», но и имеют глубокое понимание химических процессов и умеют работать в лаборатории. На практическом туре, который прошел 10 мая, старшеклассники попали в настоящую лабораторию с большим количеством стеклянных колб и пробирок. Тут им предстояло провести работу, которую в обычной жизни делают фармакологи крупных компаний.

У ребят четыре задачи, и все они так или иначе посвящены анализу лекарственных препаратов, которые всем хорошо известны, — аспирина или парацетамола. И в некоторых задачах им нужно провести количественный анализ, то есть проверить, сколько вещества находится в той или иной таблетке. А в других им нужно определить в зашифрованных пробирках, где какое лекарство находится, — пояснил член жюри олимпиады Андрей Швед.

олимпиада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сложность такого практического задания заключалась в том, что за пять часов детям предстояло составить план действий и выполнить большое количество процедур, причем выполнять все действия нужно очень аккуратно. В этом году среди заданий было и одно необычное — провести реакцию с ферментами, чего раньше на олимпиадах по химии не было.

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Волнение у участников присутствовало на каждой ступени соревнований, несмотря на то что дети, приехавшие в Белу-Оризонти, уже лучшие из лучших в своих государствах, и все они — победители национальных олимпиад.

рюкзаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ощущения от практического тура очень болезненные. Было круто, но сложно. Надо было делать очень много реакций, быть внимательным, правильно всё описать и так далее. От теоретических туров впечатление лучше, есть ощущение, что там все «накосячили», поэтому общее чувство, что это не только у тебя такая проблема, — поделился с «Известиями» старшеклассник из Москвы Виктор Демидов.

Похожие ощущения от работы в лаборатории и теоретических задач были и у школьника из Тянцзиня Кеки Му. Но усталость от прохождения туров олимпиады переборола общее дружеское настроение состязаний.

— Это было очень сложно, чувствую я себя одновременно и ужасно, и радостно из-за того, что это очень увлекательный вызов. Тут прекрасная атмосфера. Я уже подружился с ребятами из Кореи, Гондураса и Вьетнама, — сообщил молодой человек сразу после испытаний.

Как Менделеевская олимпиада взращивает научные кадры

Олимпиада укрепила статус одного из ключевых международных проектов российской науки и образования, заявила генеральный директор Фонда Мельниченко, сопредседатель Организационного комитета ММО-59 Татьяна Журавлева.

— Сотни безусловно талантливых и целеустремленных школьников со всего мира продемонстрировали высокий уровень академических знаний, подтвердив, что химия обладает огромным потенциалом развития как важнейшего драйвера глобальной экономики. Основы будущего международного сотрудничества в этой сфере закладываются на таких мероприятиях, как Менделеевская олимпиада, поскольку она собирает молодых людей, которые уже завтра станут лидерами крупнейших научных, технологических и коммерческих проектов в своих странах, — сказала она.

ученица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего в соревнованиях приняли участие победители национальных олимпиад из 40 государств. Особенным для российской сборной стало 9 мая — в этот день команды почтили память людей, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в Великой Отечественной войне. Среди участников церемонии были представители России, Армении, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Гайаны, Израиля, Казахстана, Китая, Кубы, Северной Македонии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и других стран. Дети возложили цветы к импровизированному мемориалу, организованному на фотовыставке «Женщины на войне», которая сейчас проходит в Белу-Оризонти.

Менделеевская олимпиада дает хороший старт для будущих преподавателей, педагогов, ученых и управленцев высшего звена и исследователей крупных наукоемких компаний, рассказал «Известиям» председатель жюри и методической комиссии ММО-59, профессор химического факультета МГУ и директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.

аудитория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У многих компаний есть интерес, и у нас, и в других странах. То есть, собственно говоря, у олимпиадников остается несколько путей в этой жизни. Главное, чтобы они по ним шли и у них не создавалось ощущение, что они уже всё знают и им больше ничего в этой жизни делать не надо. Мы приветствуем, когда ребята идут развивать науку, — поделился Александр Гладилин с «Известиями».

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Наука — это, с одной стороны, игра вдолгую, а с другой — на опережение, потому что для лидерства, в том числе в экономике, странам необходимо иметь свои технологии, подчеркнула академик РАН, вице-президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, декан ФФФХИ МГУ Юлия Горбунова.

олимпиада

Заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ Степан Калмыков во время проведения лекции для участников 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, 6 мая 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Очень бы хотелось, чтобы эти дети пришли в науку, потому что олимпиады развивают креативность, включают драйв и энергию. И, конечно, это будет здорово, если эти дети будут делать те технологии, которые будут отвечать на современные вызовы. Более того, дети здесь встречаются, знакомятся и создают большую дружбу. И это тоже очень важно для науки, потому что сегодня наука не может быть национальной, она по определению интернациональная и междисциплинарная, и выигрывает тот, кто умеет создавать правильные крупные, в том числе международные, команды, — подчеркнула она.

Организатором ММО выступают химфак МГУ и Фонд Мельниченко. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. В будущем году состоится юбилейная, 60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии.

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