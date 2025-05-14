Победители международной олимпиады по химии вернулись в Москву из Бразилии
Российские школьники, победившие на Международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии, прибыли в московский аэропорт Домодедово под бурные овации. Кадрами их возвращения 14 мая поделились «Известия».
«Я очень доволен своим результатом и, в целом, как прошла олимпиада. В самой Бразилии сложностей особо не было. Основная сложность была — лететь туда и обратно по 20 часов», — рассказал золотой медалист олимпиады Владимир Елистратов.
Участники состязались в трех турах, где продемонстрировали теоретические знания и применили практические навыки. В состязании принимали участие 10 российских школьников.
По словам руководителя команды по химии Елены Ереминой, конкуренцию в честной борьбе им составили учащиеся из других стран, среди которых Китай, Вьетнам, Узбекистан и Казахстан, отправивших своих лучших воспитанников.
Она также добавила, что осталась довольна результатами олимпиады.
«Результатами очень довольны, получилось больше, чем могли даже мечтать. <...> Конкуренция сильная, очень сильная», — сказала Еремина.
2 мая пресс-служба правительства России сообщила о победе всех 10 участников российской команды на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Они завоевали золотые медали. В правительстве РФ уточнили, что в этом году международное интеллектуальное состязание объединило представителей порядка 40 стран.