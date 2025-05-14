Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 800 тыс. рублей
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями. Об этом 14 мая проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы <…> WhatsApp <…> [признан] виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мессенджер признали виновным в соответствии с ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. В результате суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей.
Накануне суд в Москве оштрафовал компанию Discord Inc. на 800 тыс. рублей за неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями.