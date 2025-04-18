Звонок недруга: названы самые популярные мошеннические схемы в WhatsApp

Эксперты по информационной безопасности назвали самые популярные виды мошенничества в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). «Известия» пообщались с жертвами злоумышленников и узнали, какие именно схемы они используют. Среди самых распространенных — звонки от якобы руководителей и сотрудников МВД, взлом профилей и использование их для массовых рассылок, просьбы от «друзей» срочно перевести деньги, а также фишинговые ссылки под видом выгодных предложений от компаний . По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, количество случаев мошенничества в WhatsApp за первые три месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го выросло в шесть раз . В чем причина и как бороться с такими атаками — в материале редакции.

Как мошенники обманывают россиян в WhatsApp

Злоумышленники стали чаще обманывать россиян через социальные сети. Одной из самых популярных схем в WhatsApp эксперты по информационной безопасности называют звонки или сообщения от имени якобы сотрудников банков, госслужб или руководителей компаний .

Схема действует так: мошенники связываются с жертвой через WhatsApp с просьбой «проверить безопасность счетов, чтобы их не украли» или «просят подтвердить данные» , рассказал «Известиям» директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Для этого злоумышленники часто используют слитые данные жертв в Сеть, например, в разговоре называют их паспортные сведения для повышения доверия .

— Если мошенники связываются с жертвой через сообщения, то в них чаще всего содержатся фишинговые ссылки на поддельные сайты. Также они могут попросить передать коды из SMS , — объяснил эксперт.

Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio

В коммуникациях с жертвами всё чаще стала использоваться схема звонка или сообщения от якобы руководителя компании . Он просит сотрудника оказать содействие сотруднику ФСБ, который позвонит позже и предоставить все запрашиваемые данные. Далее звонит уже тот самый «сотрудник ФСБ» и начинает запугивать человека вплоть до обвинений его в каких-то мошеннических действиях .

— Мне сказали, что моя фамилия оказалась в списке людей, на которых моя компания незаконно оформляла вывод денег за границу, были предоставлены документы и распоряжение генерального директора, а сам директор попросил сотрудничать с органами и выполнить все их требования. Дошло до того, что мне сказали назвать мои номера счетов и карт для проверки информации и потом для перевода средств на другие счета . Запугивание шло несколько часов. Во время опомнился, — рассказал «Известиям» Михаил из Москвы.

Сегодня на форумах достаточно много жалоб пользователей. Так, один из них рассказал, что ему поступил звонок из якобы Следственного комитета. Собеседник предложил пойти в банк, снять деньги со счета, и, естественно, перевести на безопасный . Также было сказано не прерывать связь и постоянно быть на линии. На предложение пользователя прийти к нему домой с ордером , разговор был прекращен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом, количество случаев мошенничества в WhatsApp за первые три месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го выросло в шесть раз , рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

Это объясняется эффектом цепной реакции — своего рода «цифровой золотой лихорадкой», пояснил «Известиям» аналитик центра Евгений Панков. В прошлом году WhatsApp был немного в тени по сравнению с Telegram, но сейчас атаки через этот мессенджер набирают обороты, отметил он.

— У WhatsApp в России большое число пользователей, в том числе среди наиболее уязвимых к мошенничествам категорий — детей и представителей старшего поколения. Фишинг и социальная инженерия остаются основными инструментами мошенников . Они легко адаптируют свои сценарии к тому, где в данный момент сосредоточено внимание людей и где выше шанс на успех, — сказал эксперт.

Схемы с воровством аккаунтов и просьбами о помощи

Еще одна популярная схема, по которой работают преступники, — это воровство аккаунтов и рассылка от имени знакомых сообщений с просьбой о помощи, например, одолжить денег из какой-то критической ситуации .

По словам Евгения Панкова, мошенники массово рассылают пользователям ссылки на фишинговые страницы, при переходе на них пользователь теряет доступ к своему профилю. Через такие поддельные страницы злоумышленники получают полный доступ к аккаунту человека в мессенджере .

В этом случае сценарии могут отличаться, но цель всегда одна — захват аккаунта для дальнейшего использования в мошеннических схемах . Чаще всего с о взломанного аккаунта рассылаются сообщения по списку контактов с просьбой одолжить деньги — нередко, доверяя «знакомому», люди переводят средства на счета мошенников , отметил аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также в этой же схеме злоумышленники применяют и другие приемы — сообщают родственникам и знакомым о чрезвычайной ситуации, например, об аварии, которая произошла с их сыном, дочкой, мамой и так далее . Прикрываясь этим, они просят срочно перевести деньги. Для убедительности добавляют аудиосообщения с поддельным голосом жертвы, созданным через нейросети , напомнил Игорь Бедеров.

— У меня просили занять на пару дней 50 тыс. рублей, родственник приятеля якобы попал в тяжелую аварию и срочно нужны деньги . Я написала приятелю в другой мессенджер уточнить, отправлял ли он мне такое сообщение, он сказал, что нет, — рассказали «Известиям» Екатерина из Москвы.

Фишинговые рассылки с «выгодными» акциями

Еще одна схема у преступников — фишинговые ссылки, когда злоумышленники их отправляют под видом выгодных предложений, рассказал Игорь Бедеров. Так, например, в сообщениях рассылаются ссылки на «инвестиционные проекты», «лотереи», «скидки» или «бонусы от банков» .

При переходе пользователя перенаправляют на фейковые сайты, где собирают данные карт, чтобы украсть средства, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Актуальная схема в преддверии отпускного сезога — это якобы выгодные скидочные предложния от отелей .

— Мне предложили отель «Жемчужина» в Сочи на июнь по скидке в 30% — я его смотрела в интернете и связывалась по WhatsApp с якобы сотрудниками. Предложили зафиксировать акцию и перевести 50 тыс. рублей , — рассказала «Известиям» Мария из Санкт-Петербурга. — Я перевела деньги, но когда приехала в отель, с ужасом узнала, что никакой брони от меня нет. Пришлось в срочном порядке искать другую гостиницу, деньги я так не вернула, даже написав заявление в полицию .

Как защититься от мошенников

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили «Известиям», что мошенники всё чаще стали совершать свои преступные действия через зарубежные мессенджеры, которые не проверяют сведения о пользователях .

— WhatsApp LLC систематически привлекают к административной ответственности за неудаление запрещенной информации и за неисполнение обязанности организатора распространения информации , — добавили в ведомстве.

Сами по себе мессенджеры — это всего лишь метод коммуникации. Злоумышленники используют этот вектор, так как такими сервисами пользуется большое количество людей , объяснила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.de vi

Пользователям важно соблюдать ключевые правила безопасности: настроить двухфакторную аутентификацию или ключи доступа для защиты аккаунта, критически относиться к крайне щедрым предложениям от компаний и обещаниям легкого заработка, а также сомнительным просьбам , объяснила эксперт.

Также не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, важно использовать надежное защитное решение на всех своих устройствах, которое предотвратит попытку перейти на фишинговую или скам-страницу , добавила она.