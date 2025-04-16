И так дальние: четыре банка протестируют открытие счетов по видеосвязи

Минимум четыре кредитные организации готовы протестировать открытие счетов клиентам с проведением удаленной идентификации — по видеосвязи. О таких планах «Известиям» сообщили в Газпромбанке, МТС Банке, Делобанке и ОТП Банке. Детали пилотного проекта ЦБ должен подготовить в ближайшие месяцы. Сейчас для открытия счета нужно либо лично прийти в офис, либо встретиться для идентификации с курьером, либо сделать это через третьи платформы — такие как «Финуслуги», но там можно лишь оформить вклад или взять кредит, а не получить карту. Теперь на финрынке решили возродить инициативу, которую банки продвигали еще в пандемию. Каковы здесь риски мошенничеств — в материале «Известий».

Можно ли открыть счет в банке онлайн

Крупнейшие банки планируют принять участие в эксперименте, который позволяет проводить удаленную идентификацию клиентов и открывать им счета по видеосвязи. В частности, Газпромбанк заинтересован в апробации новой технологии при обслуживании бизнес-клиентов, сообщила «Известиям» начальник департамента цифровых корпоративных сервисов Светлана Яковлева.

Принять участие в пилотном проекте по видеоидентификации клиентов и поддержать его реализацию на максимально высоком уровне также готовы в ОТП Банке, заявил директор по развитию цифрового бизнеса Иван Бахмат. Планируют принять участие в эксперименте также МТС Банк и Делобанк, рассказали их представители.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Закон о возможности установить в России экспериментальный правовой режим, в рамках которого банк сможет провести удаленную идентификацию клиента при открытии счета, президент подписал 7 апреля. Теперь ЦБ должен подготовить детали регулирования этого эксперимента. До этого, по итогам форума «Россия Зовет» в декабре 2024-го, президент дал поручение правительству и Центробанку до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием ВКС в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«Известия» направили запросы в Банк России и Росфинмониторинг о сроках и деталях проведения пилота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В позитивном сценарии рынок рассчитывает, что регуляторам удастся согласовать Программу ЭПР до конца лета, заявил «Известиям» глава Национального совета финрынка (НСФР — объединение активно участвовало в продвижении инициативы) Андрей Емелин. После этого нужно будет провести сертификацию систем ВКС для использования в эксперименте. И затем на их основе отрабатывать сценарии внутри каждого банка-участника. В таком случае провести первые тесты по идентификации клиента с помощью видеоконференцсвязи в условиях экспериментального режима удастся уже в 2026 году, рассчитывает он.

Зачем нужна видеоидентификация при открытии счета

Сейчас «антиотмывочное» законодательство требует личного присутствия человека в офисе банка, когда он в первый раз открывает там счет. Другой вариант — идентификацию проводит выездной сотрудник, который прибывает в удобное для человека место. Однако, как правило, такие курьеры могут приехать не в любую точку России.

Есть и другие исключения: например, открыть вклад или взять кредит можно через стороннюю платформу — «Финуслуги». Но завести обычную дебетовую карту для платежей через нее нельзя. Также удаленно открыть счет в новом банке может клиент, который заранее сдал свои биометрические данные в ЕБС. Однако для этого требуется хотя бы один раз приехать в офис кредитной организации или в МФЦ.

Поэтому на рынке планируется протестировать еще один вариант — идентификацию клиента по ВКС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Банковское сообщество начало реализацию пилота по отработке технологии видеоидентификации еще в 2020 году — это было особенно актуально из-за пандемии. Тогда сформировалось понимание о необходимости специального регулирования, которое спустя несколько лет появилось в виде Закона об ЭПР. И тогда мы продолжили нашу работу, важность которой подтвердил президент своим специальным поручением — законопроект о видеоидентификации дождался своего часа, — рассказал Андрей Емелин.

Весной 2025 года, когда документ рассматривался в Госдуме, НСФР по предложению ЦБ организовал совещание с банками. Они подтвердили, что запрос на функционал на рынке сохраняется, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Создаваемый механизм требуется, например, если человек живет в удаленном или малонаселенном пункте, где офисов банков нет, а курьеры туда не выезжают, пояснил Андрей Емелин. Другой пример — это открытие счета людям с ограниченными возможностями здоровья, повышение доступности для них финансовых услуг. Наконец, такая возможность нужна просто на фоне общего развития технологий и ускорения темпа жизни людей, которые привыкли получать услуги онлайн и вполне готовы сменить банк с более конкурентными предложениями.

— Удаленное открытие счетов удобно как для клиента, так и для банка. Это значительно расширяет список доступных финансовых организаций: раньше клиент был вынужден выбирать из вариантов с не всегда выгодными условиями. Теперь они получат доступ к большему количеству игроков и смогут получить то, что подходит именно им, — подчеркнул директор Делобанка Максим Световцев.

Есть ли риски в открытии счетов по видеосвязи

Эксперимент предполагает, что банковский сотрудник будет проводить ту же самую идентификацию, что и при личном присутствии человека в офисе финорганизации, но только по другому каналу — с помощью ВКС, подчеркнул Андрей Емелин из НСФР. То есть проверка документов окажется совершенно стандартной: например, паспорт будет проверяться на подлинность как техническими средствами, так и через специальный сервис МВД.

— Главное, что нужно протестировать в эксперименте, — это специальные условия по защищенности каналов передачи изображения клиента. А также технические и некоторые другие способы предотвращения мошенничества. Например, контроля, что перед экраном находится живой человек, а не компьютерный фейк, и паспорт принадлежит именно ему. Для этого предстоит выработать и согласовать алгоритмы работы сотрудников и тщательно обучить их, — пояснил Андрей Емелин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако практически всегда удаленный способ аутентификации будет менее надежным, чем личная явка в офис с документами, опасается Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion, которая специализируется на кибербезопасности. Кроме технической стороны вопроса есть еще и психологический фактор, сдерживающий мошенников при очном общении.

— Если злоумышленника, выдающего себя за другого человека, уличат с поддельными документами в отделении банка, его тут же задержат. В отличие от этого, удаленная процедура сродни компьютерной игре. Если не получилось сегодня, можно попробовать в другой день, в другом банке или с другими документами, — отметил Владимир Ульянов.

Экспериментальный режим как раз и направлен на практическую проверку таких угроз, резюмировал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Основной риск заключается в использовании обычных видеокамер и несертифицированного программного обеспечения, что не исключает возможности фальсификации изображения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Современные технологии машинного обучения и генерации изображений, включая дипфейки, позволяют подделывать видео на высоком уровне. Задача эксперимента — определить, может ли система в реальных условиях автоматически распознавать подделки и выявлять вмешательства в видеоматериалы, — пояснил Алексей Войлуков.

Сегодняшние технологии уже позволяют решать такие задачи, но именно практика покажет, насколько это реализуемо в бытовых условиях, при использовании стандартных каналов видеосвязи обычными клиентами.