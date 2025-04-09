Издалека быстро: бизнес попросил об открытии счета без посещения банка

Бизнес попросил ЦБ об открытии банковских счетов без прихода в офис. Если до этого клиента уже идентифицировали в другом банке, игрокам следует обмениваться информацией и разрешать онлайн-обслуживание. Такая инициатива содержится в письме «Опоры России» в регулятор (есть у «Известий»). В финансовых организациях подтвердили: функционал востребован, и игроки рынка готовы будут его запустить, если Банк России предоставит правовую возможность. Сейчас это актуально на фоне быстрого развития МСП, которые часто открывают бизнес в небольших населенных пунктах, а отделений для предпринимателей обычно мало и они работают только в крупных городах.

Как открыть счет для бизнеса без визита в офис

В России нужно ввести механизм «переиспользования идентификации». То есть позволить банкам открывать счета юрлицам и ИП удаленно — при этом проверять достоверность сведений о компании через другие кредитные организации, если там у клиента уже открыт счет. Такое предложение содержится в письме объединения малого бизнеса «Опора России» в ЦБ (документ есть у «Известий»). Сейчас по требованиям «антиотмывочного» законодательства клиент должен лично посетить офис банка.

Механизм «переиспользования идентификации» уже апробирован на физлицах, уточняется в письме. Он предусмотрен для банков, подключенных к финансовым платформам (например, «Финуслугам»), которые могут проводить проверку личности самостоятельно или с помощью третьих кредитных организаций. При этом «Финуслуги» нацелены на работу с физлицами.

«Таким образом «передача» идентификации от одного банка к другому разрешена с «прослойкой» в виде финансовой платформы», но запрещена «напрямую», — подчеркивается в документе бизнес-объединения.

В ЦБ сообщили «Известиям», что предложения «Опоры России» требуют анализа, в том числе с привлечением Росфинмониторинга — затем позицию регуляторов направят представителям бизнеса. В Банке России считают, что действующее «антиотмывочное законодательство» и так предусматривает много исключений, позволяющих удаленную идентификацию.

Например, если физлицо — представитель юрлица без доверенности сам выступает клиентом этого же банка и был идентифицирован при личном присутствии или с использованием биометрических данных, он может открыть счет для бизнеса удаленно, напомнили «Известиям» в Росфинмониторинге. Кроме того, это возможно, когда юрлицо, имеющее счет в кредитной организации, входящей в банковскую группу, приходит на обслуживание к другому участнику этой же группы.

Наконец, сейчас действует эксперимент ФНС «Старт бизнеса онлайн», благодаря которому возможна выдача электронной подписи и одновременного открытия первичных банковских счетов без личного присутствия, добавили в Росфинмониторинге.

В целом в финразведке разделяют позицию рынка о том, как важно повышать доступность финансовых услуг — но там отмечают, что обязательно нужно сохранять надлежащий уровень безопасности и выполнять требования международных антиотмывочных стандартов.

Зачем бизнесу открывать счета онлайн

Несмотря на развитость финрынка в России, малый и средний бизнес всё еще сталкивается с барьерами при взаимодействии с небольшими финансовыми организациями, отмечается в документе. Основные проблемы связаны с тем, что производственные и торговые площадки находятся далеко от офисов банков, региональных отделений мало, а сервисы финансовой доставки недостаточно развиты.

При этом среди малых и средних финансовых организаций значительную долю составляют необанки — организации, делающие ставку на инновационные подходы и информационные технологии. За счет повышения эффективности они готовы предложить конкурентные условия обслуживания, в том числе специально адаптированные для субъектов МСП, добавляется в письме. Однако у них, как правило, очень мало отделений, и находятся они лишь в крупных городах.

— Проблема физической доступности офисов банков действительно существует. Самый острый вопрос — в регионах Сибири и Дальнего Востока из-за большой доли удаленных и труднодоступных населенных пунктов, — подтвердил директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

В некоторых случаях расстояние до офиса банка может превышать 50 км и затраты на поездку туда для открытия счета малого предприятия (особенно микропредприятия) будут весьма существенными, закончил он.

Предложения «Опоры России» поддерживают в Корпорации МСП, а также в крупнейших банках. При этом важно, чтобы сами финорганизации были готовы к этому, уточнили в Корпорации МСП.

— Технологически банки уже давно готовы. Поэтому мы очень ждем, когда законодательство догонит возможности финансовых организаций и упростит вход для новых клиентов. В эпоху катастрофической нехватки времени это будет очень востребовано предпринимателями, — сказал начальник департамента продуктов ББР Банка Андрей Козловский.

Если правильно отрегулировать механизм, то можно создать доверенную среду обмена данными между банками, и тогда это станет хорошей возможностью поддержать бизнес со стороны финансового регулятора, считает исполнительный вице-президент Газпромбанка Светлана Яковлева.

Развитие открытого банкинга, позволяющего игрокам обмениваться информацией, вводит новые возможности для обслуживания клиентов МСП, согласна владелец продукта «Расчетно-кассовое обслуживание» МТС Банка Анна Зайцевская. Сейчас кредитные организации тратят много ресурсов на проведение идентификации.

Сама инициатива воплотима в жизнь только с учетом разработки регулятором правил работы в конкурентной среде, а также укрепления доверительных отношений в профессиональном сообществе, добавила Анна Зайцевская.

При этом важно соблюдать необходимые стандарты безопасности и защиты клиентов, резюмировали в ВТБ. Чтобы не допустить ситуацию, когда на человека онлайн открывают сразу множество счетов для бизнеса, к которому он не имеет никакого отношения.