Суд в Москве оштрафовал Discord на 800 тыс. рублей
Суд в Москве оштрафовал компанию Discord Inc. на 800 тыс. рублей за неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Дискорд Инк. (Discord Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Уточняется, что компанию признали виновной по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»).
5 февраля мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал сервер для видеозвонков Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Уточнялось, что ни Роскомнадзор, ни представители Discord на заседание не явились.
Роскомнадзор 12 марта 2024 года уведомил владельцев сервиса Discord о его включении в российский реестр соцсетей. Владельцы этой площадки, согласно требованиям закона «О самоконтроле социальных сетей» от февраля 2021 года, должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный в РФ контент.