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Побить Discord: как мессенджер для школьников стал инструментом радикалов

Украинские кураторы использовали сервис для планирования нападений на инфраструктуру РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сервис Discord продолжает распространять запрещенную в РФ информацию, несмотря на многочисленные требования Роскомнадзора, сообщили в ведомстве. При этом иностранный мессенджер популярен у школьников, чем и воспользовались украинские радикалы — они вербовали несовершеннолетних для планирования противоправных действий. Кроме того, мессенджер уже более трех лет не удаляет материалы по требованию РКН, включающие детскую порнографию, призывы к экстремизму и другой противоправный контент. Эксперты рассказали «Известиям» о рисках использования платформы и объяснили, почему именно она привлекла внимание вербовщиков.

Почему Роскомнадзор выступил против Discord

Роскомнадзор выступил 1 октября с официальным сообщением, в котором отметил, что Discord на протяжении трех лет не выполняет требования по модерации противоправного контента. В общей сложности РКН направил в администрацию компании требования удалить 947 материалов, которые содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России), пронаркотический контент.

Сеть наиболее популярна у геймеров — детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным, отношениям, — сообщили в Роскомнадзоре.

Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во вторник, 1 октября 2024 года, ФСБ отчиталась о проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России.

Среди лиц, которые заинтересовали оперативников ФСБ, было 156 несовершеннолетних, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы. В результате оперативных мероприятий задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, связанных с украинскими террористическими организациями. По данным ЦОС, они склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.

В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан, — говорится в сообщении ведомства. — Изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

Стулья
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В ЦОС также отметили, что в средствах связи задержанных нашли переписку, в частности в мессенджере Discord, с украинскими кураторами. В ней были инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений.

На видео, предоставленном ФСБ, подростки проводят тренировки с бутылками с зажигательной смесью, а также с самодельным огнестрельным оружием. А один из задержанных расписал прямо в школьной тетради подробный план нападения на одноклассников.

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Как вербуют детей в Discord

Действия властей по блокировке некоторых иностранных сервисов направлены исключительно на защиту граждан от иностранных спецслужб, считает блогер и журналист Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

— Всё должно быть свое в Российской Федерации, — сказал он в беседе с «Известиями». — Не должно быть никаких YouTube и Discord. Граждане РФ обращаются к зарубежным серверам, которые хранят данные на них неведомо где, ведут оперативную работу, собирают личную информацию, сливают в ЦРУ и так далее. Действия российских властей сейчас направлены на защиту граждан, против которых направлены действия ЦРУ, АНБ, РУМО и всех остальных. Процесс этот, увы, неизбежен, так жизнь устроена. США говорят, что хотят стратегического поражения России, и добиваются этого всеми возможными способами — как на полях сражений, так и виртуальном пространстве.

Блокировка Discord может быть чувствительна для российских геймеров, рассказал «Известиям» эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если Discord не будет выполнять правила, предписанные Роскомнадзором, то его придется заблокировать, — сказал эксперт. — Платформа создавалась в первую очередь как средство общения для компьютерных игроков, включая киберспортсменов. Также через Discord происходят различные совещания и встречи IT-специалистов. Но, если он не будет удалять запрещенный на территории РФ контент, его придется закрыть. Как и в любой социальной сети, в Discord можно столкнуться с мошенничеством, пропагандой запрещенных веществ, услугами проституции, распространением детской порнографии и прочей антисоциальной информацией.

Эксперт отметил, что дети и подростки в большей степени подвержены пропаганде, чем и пользуются западные спецслужбы. В качестве примера он привел свой опыт общения в 2020 году с подростками из Белоруссии во время протестов, возникших там. Илья Гогуа подчеркнул, что их удалось убедить в том, что митинги — «это не очень хорошо».

Голосовой чат — основной источник общения в Discord, — пояснил Илья Гогуа. — В общение может внедриться абсолютно любой человек, и молодежь не понимает, представитель какой это страны или, может, спецслужбы, даже возраст человека нельзя определить. Этот человек способен внедрять соответствующие нарративы в голову молодежи.

Эксперт также призвал обратить внимание геймерского сообщества не на действия наших властей в сторону платформы, а на бездействие самого Discord, который оставил свое же российское сообщество без удобного инструмента.

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По словам директора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, сервис всегда использовался радикалами. Специалисты его компании отмечали эти тенденции еще пять-семь лет назад, и уже тогда поднимался вопрос о том, что через него молодежь координируется в протестные или экстремистские движения.

— Здесь нет ничего удивительного, ведь где обитает перспективная аудитория, там с ней и работают вербовщики, подстрекатели и прочие. В ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) обращают внимание на то, где сегментируется та или иная возрастная группа. С точки зрения уязвимостей это обычный мессенджер, такой же, как и все остальные, — уточнил Игорь Бедеров.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавил, что Discord обрел свою популярность благодаря тому, что все профили пользователей полностью анонимны, и им мог пользоваться кто угодно в качестве геймера, то есть участвовать в совместных игровых активностях. За счет этого внушаемых подростков было особенно легко вербовать, и это происходило в играх: боевиках типа Counter-Strike и Battlefield.

— Мы хотим, чтобы сервис соблюдал российское законодательство. Напомню, что с 2021 года он находится в перечне иностранных IT-компаний, которые обязаны открыть в РФ свое представительство и выстроить диалог с РКН. Однако владельцы сервиса демонстративно игнорируют законные требования, а также отказываются удалять противоправный контент, доводя дело до суда. Не исключаю, что Discord будет заблокирован, — полагает зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.

Discord внесен в реестр социальных сетей с марта 2024 года. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера, который «по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан РФ», добавили в ведомстве.

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