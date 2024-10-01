Побить Discord: как мессенджер для школьников стал инструментом радикалов

Сервис Discord продолжает распространять запрещенную в РФ информацию, несмотря на многочисленные требования Роскомнадзора , сообщили в ведомстве. При этом иностранный мессенджер популярен у школьников, чем и воспользовались украинские радикалы — они вербовали несовершеннолетних для планирования противоправных действий . Кроме того, мессенджер уже более трех лет не удаляет материалы по требованию РКН, включающие детскую порнографию, призывы к экстремизму и другой противоправный контент . Эксперты рассказали «Известиям» о рисках использования платформы и объяснили, почему именно она привлекла внимание вербовщиков.

Почему Роскомнадзор выступил против Discord

Роскомнадзор выступил 1 октября с официальным сообщением, в котором отметил, что Discord на протяжении трех лет не выполняет требования по модерации противоправного контента . В общей сложности РКН направил в администрацию компании требования удалить 947 материалов, которые содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России), пронаркотический контент .

— Сеть наиболее популярна у геймеров — детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления . Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным, отношениям, — сообщили в Роскомнадзоре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во вторник, 1 октября 2024 года, ФСБ отчиталась о проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России .

Среди лиц, которые заинтересовали оперативников ФСБ, было 156 несовершеннолетних , сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы. В результате оперативных мероприятий задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, связанных с украинскими террористическими организациями . По данным ЦОС, они склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей .

— В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан , — говорится в сообщении ведомства. — Изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В ЦОС также отметили, что в средствах связи задержанных нашли переписку, в частности в мессенджере Discord, с украинскими кураторами . В ней были инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений .

На видео, предоставленном ФСБ, подростки проводят тренировки с бутылками с зажигательной смесью, а также с самодельным огнестрельным оружием . А один из задержанных расписал прямо в школьной тетради подробный план нападения на одноклассников .

Как вербуют детей в Discord

Действия властей по блокировке некоторых иностранных сервисов направлены исключительно на защиту граждан от иностранных спецслужб , считает блогер и журналист Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

— Всё должно быть свое в Российской Федерации, — сказал он в беседе с «Известиями». — Не должно быть никаких YouTube и Discord. Граждане РФ обращаются к зарубежным серверам, которые хранят данные на них неведомо где, ведут оперативную работу, собирают личную информацию, сливают в ЦРУ и так далее . Действия российских властей сейчас направлены на защиту граждан, против которых направлены действия ЦРУ, АНБ, РУМО и всех остальных . Процесс этот, увы, неизбежен, так жизнь устроена. США говорят, что хотят стратегического поражения России, и добиваются этого всеми возможными способами — как на полях сражений, так и виртуальном пространстве.

Блокировка Discord может быть чувствительна для российских геймеров , рассказал «Известиям» эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если Discord не будет выполнять правила, предписанные Роскомнадзором, то его придется заблокировать, — сказал эксперт. — Платформа создавалась в первую очередь как средство общения для компьютерных игроков, включая киберспортсменов. Также через Discord происходят различные совещания и встречи IT-специалистов . Но, если он не будет удалять запрещенный на территории РФ контент, его придется закрыть. Как и в любой социальной сети, в Discord можно столкнуться с мошенничеством , пропагандой запрещенных веществ, услугами проституции, распространением детской порнографии и прочей антисоциальной информацией.

Эксперт отметил, что дети и подростки в большей степени подвержены пропаганде, чем и пользуются западные спецслужбы . В качестве примера он привел свой опыт общения в 2020 году с подростками из Белоруссии во время протестов, возникших там. Илья Гогуа подчеркнул, что их удалось убедить в том, что митинги — «это не очень хорошо» .

— Голосовой чат — основной источник общения в Discord , — пояснил Илья Гогуа. — В общение может внедриться абсолютно любой человек, и молодежь не понимает, представитель какой это страны или, может, спецслужбы, даже возраст человека нельзя определить . Этот человек способен внедрять соответствующие нарративы в голову молодежи.

Эксперт также призвал обратить внимание геймерского сообщества не на действия наших властей в сторону платформы, а на бездействие самого Discord, который оставил свое же российское сообщество без удобного инструмента .

По словам директора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, сервис всегда использовался радикалами. Специалисты его компании отмечали эти тенденции еще пять-семь лет назад, и уже тогда поднимался вопрос о том, что через него молодежь координируется в протестные или экстремистские движения .

— Здесь нет ничего удивительного, ведь где обитает перспективная аудитория, там с ней и работают вербовщики, подстрекатели и прочие. В ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) обращают внимание на то, где сегментируется та или иная возрастная группа. С точки зрения уязвимостей это обычный мессенджер, такой же, как и все остальные , — уточнил Игорь Бедеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавил, что Discord обрел свою популярность благодаря тому, что все профили пользователей полностью анонимны, и им мог пользоваться кто угодно в качестве геймера, то есть участвовать в совместных игровых активностях . За счет этого внушаемых подростков было особенно легко вербовать, и это происходило в играх: боевиках типа Counter-Strike и Battlefield.

— Мы хотим, чтобы сервис соблюдал российское законодательство. Напомню, что с 2021 года он находится в перечне иностранных IT-компаний, которые обязаны открыть в РФ свое представительство и выстроить диалог с РКН. Однако владельцы сервиса демонстративно игнорируют законные требования, а также отказываются удалять противоправный контент, доводя дело до суда . Не исключаю, что Discord будет заблокирован, — полагает зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.