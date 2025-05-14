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Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суд в Ставропольском крае приговорил к 10 годам колонии четверых жителей Дагестана за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом 14 мая сообщила Генеральная прокуратура РФ на своем сайте.

Уточняется, что 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов и Нажмудин Абакаров, движимые национальной и религиозной ненавистью к гражданам Израиля, участвовали в массовых беспорядках с насилием и уничтожением имущества на 24 млн рублей, игнорируя требования правоохранительных органов.

Согласно данным ведомства, фигурантов признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы каждому на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в заявлении ведомства.

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября 2023 года. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Причиненный аэропорту ущерб составил более 285 млн рублей.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля 2024 года сообщил, что 140 человек находятся под стражей по делу о беспорядках. Кроме того, по его словам, более 1,2 тыс. участников инцидента были привлечены к административной ответственности.

Позже, в августе, первые пять фигурантов были осуждены на сроки до девяти лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они отбывают наказание в колониях общего режима.

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