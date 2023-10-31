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В Госдуме назвали сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

Депутат: ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей
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Фото: ТАСС/Муса Салгереев
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Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы в связи с массовыми беспорядками, составил не менее 285 млн рублей, написал 31 октября в Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.

«Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали», — указал он.

Абакаров сообщил, что были приглашены эксперты-оценщики, которые вычисляют, во сколько обошлись разрушения. Предварительно, сумма уже достигла 285 млн рублей и подсчет еще ведется, добавил депутат.

Также парламентарий отметил, что погромщикам хотят запретить пользоваться аэропортом, пока они не возместят ущерб. По его словам, все устроившие беспорядки попали на камеры наблюдения. Он пообещал, что в ближайшее время составят черный список.

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Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны. 31 октября стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников беспорядков и обстоятельства произошедшего.

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